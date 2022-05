Triển khai cấp, thu hồi đăng ký, biển số ô tô, xe máy tại công an cấp huyện, xã

Sáng 21/5, Công an huyện Tam Đảo tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Ban Giám đốc Công an tỉnh về triển khai phân cấp đăng ký xe ô tô cho công an cấp huyện; đăng ký xe mô tô cho công an cấp xã theo Thông tư 15/2022/TT-BCA ngày 6/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an.



Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục cảnh sát giao thông, Bộ Công an; Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo huyện Tam Đảo.

Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông Nguyễn Văn Trung; Giám đốc Công an tỉnh Đinh Ngọc Khoa; Bí thư Huyện ủy Tam Đảo Lưu Đức Long trao biển và tặng hoa cho 3 người dân đầu tiên được cấp biển số xe tại Công an huyện Tam Đảo. Ảnh: Dương Hà

Thực hiện Thông tư 15 của Bộ Công an về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 58 quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, từ ngày 21/5/2022, trên địa bàn tỉnh có công an 8 huyện (trừ Công an thành phố Vĩnh Yên) được trao quyền đăng ký biển số xe ô tô và công an 50 xã có đủ điều kiện được trao quyền đăng ký xe mô tô, xe gắn máy cho người dân.

Tại huyện Tam Đảo, qua rà soát, có 4 xã đủ điều kiện triển khai cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho người dân là: Minh Quang, Tam Quan, Đại Đình, Đạo Trù. Công an tỉnh đã chọn Công an huyện và công an 2 xã Tam Quan, Đạo Trù làm đơn vị triển khai công tác tuyên truyền và công bố Quyết định của Ban Giám đốc Công an tỉnh về triển khai việc phân cấp đăng ký xe ô tô cho công an cấp huyện; đăng ký xe mô tô cho công an cấp xã theo Thông tư 15/2022/TT-BCA ngày 6/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Để công tác này được triển khai hiệu quả, đúng thời gian quy định, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Tam Đảo nhanh chóng triển khai, bố trí nguồn nhân lực, lắp đặt trang thiết bị, đường truyền bảo mật; chỉnh trang khu vực tiếp công dân tại công an cấp huyện và công an cấp xã đủ điều kiện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống truyền thanh huyện và các xã, thị trấn, tuyên truyền trên mạng Zalo nội bộ của các xã, các thôn về quy trình thực hiện để người dân hiểu và sử dụng các dịch vụ công của lực lượng cảnh sát giao thông.

Phát biểu tại Lễ công bố, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an khẳng định: Việc phân cấp đăng ký xe cho công an cấp huyện, công an cấp xã là một chủ trương mới, mang tính đột phá của Ngành Công an trong công tác cải cách hành chính. Đồng chí đề nghị Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an huyện Tam Đảo tiếp tục chỉ đạo, quán triệt CBCS nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chủ động nghiên cứu nắm rõ nghiệp vụ, quy trình đăng ký xe để hướng dẫn, thực hiện đăng ký xe đúng quy định, bảo đảm thời gian, không để sai sót, vi phạm quy trình; tiếp tục phối hợp các cơ quan truyền thông tại địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về việc phân cấp đăng ký xe, trình tự, thủ tục, điều kiện đăng ký xe, cách thức thực hiện dịch vụ công trực tuyến do ngành Công an cung cấp, trong đó có lĩnh vực đăng ký xe để tổ chức, cá nhân trên địa bàn nắm được và tích thực tham gia thực hiện, tiến tới thay đổi thói quen nộp hồ sơ trực tiếp bằng cách nộp hồ sơ trực tuyến.

Ngay sau lễ công bố, nhiều người dân trên địa bàn đã được cấp biển số xe tại Công an huyện và công an hai xã Tam Quan, Đạo Trù.

Lê Minh