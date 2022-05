BIDV Vĩnh Phúc trao tặng xe cứu thương tặng Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), 65 năm thành lập Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (26/4/1957-26/4/2022), sáng 19/5, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Vĩnh Phúc (BIDV Vĩnh Phúc) đã tổ chức trao tặng xe cứu thương trị giá 1,2 tỷ đồng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc trao tặng xe cứu thương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Trà Hương





Việc trao tặng xe cứu thương cho các cơ sở y tế là một trong những hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội được hệ thống BIDV trong cả nước cũng như BIDV Vĩnh Phúc triển khai tích cực trong thời gian qua, nhằm đồng hành, chia sẻ cùng đội ngũ y, bác sĩ trong công tác khám chữa bệnh, chăm lo sức khỏe cho cộng đồng.

Với BIDV Vĩnh Phúc, ngoài việc tham gia tích cực các hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội do các cấp, các ngành phát động, để đồng hành cùng các y, bác sĩ, nhân viên ngành Y tế khắc phục khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, BIDV đã triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ, các gói tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp cho y, bác sĩ, nhân viên ngành Y tế như vay tín chấp lãi suất 1%/năm; vay mua nhà ở 5,5%/năm… Đến nay, đã có trên 1.100 cán bộ, nhân viên y tế được vay với tổng dư nợ trên 150 tỷ đồng.

Được biết, chương trình trao tặng xe cứu thương sẽ được BIDV triển khai trong toàn bộ hệ thống trên cả nước, với 65 xe được trao tặng cho các cơ sở y tế tại 63 tỉnh, thành phố với tổng số tiền 78 tỷ đồng.

Nguyễn Khánh