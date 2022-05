Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại Công ty TNHH Cosonic Việt Nam

Ngày 11/5, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh phối hợp Công ty TNHH Cosonic Việt Nam, Khu công nghiệp Bá Thiện 2 tổ chức tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật cho gần 100 cán bộ công nhân của công ty.

Công nhân Công ty TNHH Cosonic Việt Nam được tuyên truyền nhiều văn bản luật mới ban hành.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ, công nhân viên của công ty đã được nghe lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế truyền đạt các kiến thức pháp luật có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh kinh tế; thông tin tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nói chung và trong các khu công nghiệp nói riêng; nội dung một số luật và bộ luật mới được ban hành; phương thức, thủ đoạn của tội phạm; quán triệt nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm, phòng ngừa dịch bệnh trong cơ quan, doanh nghiệp; giải đáp các ý kiến, thắc mắc của người lao động…

Qua buổi tuyên truyền pháp luật, các cán bộ công nhân viên đã được trang bị thêm những kiến thức, hiểu biết về phòng chống tội phạm, tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh trật tự và nâng cao tinh thần cảnh giác, chung tay cùng lực lượng công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tin, ảnh: Lan Hương - Lệ Thu

(Công an tỉnh)