Giá xăng tăng mạnh từ chiều nay, xấp xỉ 30.000 đồng/lít

Chiều nay (11/5), xăng E5 RON 92 tăng 1.490 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 1.550 đồng/lít. Giá các loại dầu cũng tăng.

Xăng dầu đã có 3 phiên liên tiếp tăng giá

Liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương vừa tăng giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh hôm nay (11/5). Thời gian áp dụng là từ 15h.

Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 1.490 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 1.550 đồng/lít.

Mỗi lít dầu diesel tăng 1.120 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 1.340 đồng/lít. Giá dầu mazut được giữ nguyên giá.

Sau điều chỉnh, xăng E5 RON 92 có giá bán tối đa là 28.950 đồng/lít; RON 95 là 29.980 đồng/lít; dầu diesel 26.650 đồng/lít, dầu hỏa là 25.160 đồng/kg, dầu mazut là 21.560 đồng/kg.

Tại kỳ này, cơ quan điều hành trích quỹ bình ổn với các loại xăng là 100 đồng mỗi lít, dầu diesel là 100 đồng/lít và chi quỹ bình ổn với dầu hỏa là 300 đồng/lít, dầu mazut là 33 đồng.

Như vậy, xăng dầu đã có 3 phiên liên tiếp tăng giá. Tại phiên điều chỉnh gần đây nhất ngày 4/5, xăng E5 RON 92 tăng 330 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 440 đồng/lít. Mỗi lít dầu diesel tăng 180 đồng/lít.

Giá xăng dầu trong nước tăng trong bối cảnh giá thế giới có nhiều biến động. Trên thị trường thế giới, giá dầu chốt phiên 6/5 tăng và tăng mạnh trong cả tuần khi Liên minh châu Âu (EU) tiến tới lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga.

Từ đầu năm tới nay, trong tổng số 12 kỳ điều hành giá thì có đến 9 lần giá xăng dầu tăng, chỉ 3 lần giảm.

Nguồn cung xăng dầu trong nước chịu ảnh hưởng từ việc Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, đơn vị chiếm 35 - 40% tổng cung, đã giảm mạnh công suất sản xuất và không cung ứng đủ sản lượng xăng dầu cho thị trường như đã cam kết. Trong tháng 1 và tháng 2, nhà máy này đã giảm công suất xuống mức 85%, 60% và 55%.

Còn nguồn xăng dầu nhập khẩu gặp khó do giá tăng mạnh, cạnh tranh lớn do nguồn cung cấp bị gián đoạn do xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, Bộ Công Thương khẳng định sẽ đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của quý II và tồn kho gối đầu sang quý III khoảng 1,5 triệu m3.

