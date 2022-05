Từ 15 giờ ngày 4/5, giá xăng tăng nhẹ, mỗi lít xăng E5RON92 tăng 334 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 442 đồng/lít.



Xăng tăng giá nhẹ từ 15 giờ ngày 4/5. Ảnh: TTXVN.

Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 27.468 đồng/lít (tăng 334 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Xăng RON95-III không cao hơn 28.434 đồng/lít (tăng 442 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Các loại dầu cũng được điều chỉnh, dầu diesel 0.05S không cao hơn 25.530 đồng/lít (tăng 171 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa không cao hơn 23.828 đồng/lít (ổn định so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 21.560 đồng/kg (giảm 240 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới có những diễn biến trái chiều trong hơn 10 ngày qua. Việc Trung Quốc tiếp tục áp dụng các biện pháp ngăn chặn lây lan của dịch bệnh COVID-19 và tăng trưởng kinh tế thế giới thấp đã ảnh hưởng đến cầu các mặt hàng năng lượng cùng với việc dự kiến tăng lãi suất đồng USD của Mỹ đã tác động làm giảm giá xăng dầu.

Tuy nhiên, các yếu tố như việc dự kiến tung ra gói hỗ trợ kinh tế của Trung Quốc, dự trữ dầu của Mỹ giảm, Nga cắt giảm khí đốt đến một số nước lân cận và việc Đức tham gia cấm vận dầu từ Nga. Giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới có sự tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là tăng đối với xăng, dầu diesel, tương đổi ổn định đổi với dầu hỏa và giảm đối với dầu mazut.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước bắt đầu có xu hướng giảm. Nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, trong các kỳ điều hành giá xăng dầu thời gian vừa qua, liên Bộ Công Thương – Tài chính đã thực hiện chi sử dụng Quỹ BOG cho các mặt hàng xăng và dầu với mức chi từ 100 - 1.500 đồng/lít.

Kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương – Tài chính tiếp tục sử dụng công cụ Quỹ BOG linh hoạt, hợp lý nhằm vừa hạn chế mức tăng của giá xăng dầu trong nước vừa bảo đảm duy trì Quỹ BOG để có dư địa điều hành giá xăng dầu trong giai đoạn tới.

Theo đó, liên Bộ quyết định giảm mức trích lập Quỹ BOG đối với xăng RON95 và xăng E5RON92 và điều chỉnh ở mức phù hợp mức trích lập và chi Quỹ BOG đối với các mặt hàng dầu để giá xăng dầu trong nước theo xu hướng diễn biến của giá xăng dầu thế giới nhưng có mức tăng thấp hơn giá thế giới đối với một số mặt hàng.

Bộ Công Thương và Bộ Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng E5RON92 ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước là 400 đồng/lít) và RON95 ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước là 500 đồng/lít), dầu diesel ở mức 100 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 119 đồng/lít và dầu mazut không trích lập.

Thời gian trích lập và chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 4/5.

Theo TTXVN