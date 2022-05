Khách du lịch tới Vĩnh Phúc dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 tăng đột biến

Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 đúng vào thời điểm Vĩnh Phúc tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận Khu du lịch Quốc gia Tam Đảo và Chương trình khai mạc du lịch hè Vĩnh Phúc năm 2022 với chủ đề “Tam Đảo - Điểm hẹn chân mây”; vì vậy ngay từ chiều 29/4, lượng du khách đã đổ về Vĩnh Phúc khá đông, nhất là tại thị trấn Tam Đảo.

Du lịch trải nghiệm homstay tại thị trấn Tam Đảo thu hút nhiều bạn trẻ

Theo số liệu thống kê của Sở VH-TT&DL, trong 4 ngày nghỉ lễ, ước khoảng 80.000 lượt du khách tới Vĩnh Phúc; trong đó khách lưu trú ước đạt 20.000 lượt; khách chơi Golf ước đạt 6.000 lượt… ; doanh thu ước đạt 35 tỷ đồng; riêng lượng du khách tới khu du lịch Tam Đảo chiếm khoảng hơn 20.000 người trong dịp này.

Để đón du khách tới vui chơi, tham quan và nghỉ dưỡng an toàn trong kỳ nghỉ lễ, trước đó UBND huyện Tam Đảo đã triển khai các phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự; thành lập các đoàn kiểm tra các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch, tuyên truyền người dân xây dựng hình ảnh thân thiện, đón chào du khách đến với khu du lịch Quốc gia.

Tới khu du lịch Tam Đảo dịp này, hầu hết du khách đánh giá cao công tác đảm bảo an ninh trật tự và phân luồng giao thông nên không có tình trạng ùn tắc kéo dài như trước.

Được biết, công an tỉnh tăng cường lực lượng giao thông phối hợp cùng công an huyện, thị trấn Tam Đảo trực 24/24 tại các trục chính, các nút dễ ùn tắc hướng dẫn người dân đi đúng chiều.

Ngoài bãi đỗ xe chính, bãi đỗ xe tạm ở khu Lâu đài Tam Đảo cũng được lực lượng công an thị trấn Tam Đảo hướng dẫn cho du khách; khu vực trung tâm vườn hoa được dành riêng một lối đi bộ cho du khách ngắm cảnh. Cảnh quan toàn bộ khu vực thị trấn được cải tạo, trang trí khá hấp dẫn.

Du khách Đặng Phương Linh (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đã nhiều lần tới Tam Đảo và trải nghiệm các dịch vụ; lần này quay trở lại đúng dịp Tam Đảo đón nhận khu du lịch Quốc gia, tôi cảm nhận nhiều thay đổi bất ngờ, đường 2 chiều lên xuống đã thông và lực lượng công an làm tốt việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông nên không còn tình trạng ùn tắc; nhiều tuyến đường thông thoáng và cảnh quan được chỉnh trang sạch đẹp, bắt mắt, các dịch vụ khá phong phú và người dân nơi đây thân thiện, dễ mến”.

Trong dịp nghỉ lễ, các cơ sở kinh doanh, công trình xây dựng dở cũng tạm dừng hoạt động để đảm bảo không có tiếng ồn, không gian đô thị; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường được chính quyền địa phương quan tâm, cho thu gom, vận chuyển lúc sáng sớm; khi bình minh, Tam Đảo đã được khoác một màu áo mới sáng, sạch, khiến du khách thoải mái tận hưởng không khí trong lành một ngày mới.

Đến Tam Đảo, du khách không gặp tình trạng "chặt chém" giá, bắt chẹt khách du lịch; cảnh bán hàng rong giờ cũng không còn, thay vào đó là nhiều quầy hàng lưu niệm phong phú những quà tặng hay sản vật của địa phương. Nhiều khu vực được quy hoạch bài bản, đảm bảo mỹ quan đô thị, hành lang giao thông.

Đặc biệt, trong dịp này, chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch được diễn ra chào mừng Khu du lịch Tam Đảo được công nhận là khu du lịch quốc gia tạo thêm sức hút cho du khách: Trưng bày giới thiệu hình ảnh điểm đến du lịch Vĩnh Phúc; trưng bày, quảng bá di sản văn hóa phi vật thể gắn với khu du lịch Quốc gia Tam Đảo; trưng bày, giới thiệu tài liệu chuyên đề về đất và người Tam Đảo…

Du khách vừa có thể thăm quan, khám phá núi rừng, các điểm du lịch tâm linh lại thêm cơ hội tìm hiểu về những di sản, đặc sản và con người ở vùng đất vốn bình dị mà thân thiện.

Trong dịp nghỉ lễ, dù lượng du khách dù rất đông nhưng giá cả chỉ tăng nhẹ, từ 10-20%, đặc biệt, dịch vụ lưu trú có nhiều loại giá để du khách lựa chọn phù hợp với nhu cầu. Dịp này, Tam Đảo cũng đã bắt đầu đón du khách nước ngoài, các đoàn khách là chuyên gia làm việc trong các khu công nghiệp của tỉnh như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản…

Hiện, khu du lịch Tam Đảo có 183 cở kinh doanh, 1 khách sạn 4 sao, 3 khách sạn 3 sao và 20 khách sạn 2 sao; còn lại là các nhà nghỉ, homestay.. cũng được nâng cấp thường xuyên.

Anh Nguyễn Quang Minh (thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) tâm sự: “Tới Tam Đảo lần đầu, tôi cảm nhận không khí trong lành; tôi khá thích thú với loại hình homestay bởi không gian rộng, sát với núi rừng nên view rất thơ mộng, gần gũi thiên nhiên, phù hợp để nghỉ dưỡng với gia đình hay bạn bè trong dịp nghỉ dài. Dịch vụ ở đây khá tốt, các món ăn hấp dẫn, từ dân dã đến đặc sản, nhất là món rau su su. Tôi sẽ trở lại trong dịp hè này để trải nghiệm nhiều hơn”.

Ngoài trải nghiệm với núi rừng, nhiều du khách cũng tìm tới Flamingo Đại Lải Resort, Đảo Ngọc; hầu hết du khách đã đặt trước dịch vụ lưu trú; lượng khách còn lại đi trong ngày tham quan, check-in.

Các điểm du lịch này không những không tăng giá mà còn có nhiều chương trình vui chơi giải trí ưu đãi cho du khách. Nhiều gia đình cũng tìm đến du lịch đồng quê Ngọc Thanh để khám phá, chọn lựa cắm trại, câu cá, chèo thuyền, dạo chơi trên hồ… Trong dịp này, du khách tới sân Golf Tam Đảo, Thanh Lanh, Đại Lải, Đầm Vạc cũng khá đông; hầu hết kết hợp du lịch thể thao với nghỉ dưỡng gia đình tại đây.

Với phong cách phục vụ tốt, đảm bảo cảnh quan, môi trường, ATVSTP, ATGT, dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 đã để lại cho du khách nhiều trải nghiệm tốt đẹp, ấn tượng khi đến với đất và người Vĩnh Phúc.

Bài, ảnh: Thu Thủy