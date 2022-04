Hơn 150 hội viên phụ nữ tham gia tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn giao thông

Ngày 29/4, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) và Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức về ATVSTP và kiến thức pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) cho 150 hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh.



Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt các kiến thức liên quan đến ATVSTP: Các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, hướng dẫn lựa chọn và sử dụng các loại thực phẩm bảo đảm an toàn; vai trò của Hội Phụ nữ và hội viên phụ nữ trong việc thực hiện tốt các quy định đảm bảo ATVSTP; điều kiện vệ sinh trong chế biến bảo quản thực phẩm; xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm...

Đồng thời, các học viên được tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT; một số kỹ năng cơ bản trong tổ chức tuyên truyền vận động thực hiện ATGT tại cơ sở; vai trò Hội LHPN tham gia giữ gìn, bảo đảm trật tự ATGT…

Thông qua lớp tập huấn, giúp cho hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm; tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình và cộng đồng gương mẫu chấp hành pháp luật trật tự ATGT và bảo đảm ATVSTP.

Minh Thu