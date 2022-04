Vĩnh Tường ra mắt mô hình Tuyến đường tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp

Ngày 29/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường, các tổ chức chính trị - xã hội huyện và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã ký kết giao ước thi đua thực hiện Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng tuyến đường tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp” trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025 và ra mắt mô hình tuyến đường tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp Hoàng Văn Thụ (tổ dân phố Yên Cát, thị trấn Vĩnh Tường).



Theo giao ước thi đua, mỗi xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ xây dựng 10 tuyến đường trở lên đạt 4 tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp.

Để đạt được mục tiêu này, MTTQ các xã, thị trấn chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội phát động phong trào vệ sinh môi trường với các hoạt động cụ thể như: Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình hằng ngày, hằng tuần vệ sinh đường làng, ngõ xóm đảm bảo luôn xanh, sạch, đẹp; thu gom và để rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định, có thùng đựng rác, phân loại rác thải ngay tại hộ gia đình, xử lý nước thải sinh hoạt, chăn nuôi đúng nơi quy định; không được đổ rác bừa bãi; không tập kết vật liệu xây dựng ra đường, không lấn chiếm lòng đường để sử dụng cho mục đích cá nhân; không để rác thải ra đường.

Tổ chức trồng cây xanh, cây cảnh, đường hoa tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp hai bên đường (đối với những tuyến đường có thể trồng cây, trồng hoa); những tuyến đường không thể trồng cây, trồng hoa thì vận động, khuyến khích các hộ đặt, treo chậu hoa, cây cảnh.

Nhân rộng mô hình vẽ tranh cổ động trang trí, tuyên truyền về bảo vệ môi trường trên các bức tường tại các trục đường nông thôn nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư và hạn chế việc dán quảng cáo, tờ rơi rao vặt gây mất mỹ quan ở các khu dân cư.

Vận động nhân dân xây dựng vườn, ao, chuồng và các công trình vệ sinh, đảm bảo mỹ quan và môi trường; lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường làng, ngõ xóm, khu dân cư; khuyến khích một số khu dân cư lắp đặt camera an ninh tại một số tuyến đường, ngõ, xóm, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và giữ gìn an ninh trật tự.

Các tổ chức chính trị - xã hội của huyện chủ động chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị được phân công phụ trách; phối hợp với MTTQ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hiểu về chủ trương của tỉnh, của huyện và tích cực hưởng ứng thực hiện hiệu quả Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng tuyến đường tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp”...

Mai Anh