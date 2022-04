Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 20/4, Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc ra mắt HĐQT mới

Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã bám sát nhiệm vụ chính trị được tỉnh giao và Nghị quyết đại hội cổ đông, đề ra nhiều giải pháp tích cực khai thác các nguồn vốn mở rộng quy mô hoạt động, lắp đặt thêm các tuyến ống cấp 3 tại thành phố Vĩnh Yên, huyện Lập Thạch, Tam Dương, Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Tam Đảo, Yên Lạc.

Công ty tham gia góp vốn đầu tư xây dựng một số dự án cấp nước trên địa bàn tỉnh với tổng vốn đóng góp 19 tỷ đồng. Nhờ đó, đã thu hút thêm 2.750 khách hàng mới sử dụng nước nâng tổng số khách hàng của công ty lên hơn 40.000 khách hàng.

Năm 2021, công ty đã sản xuất và cung ứng được hơn 17.800 triệu m3 nước sạch, tăng 2% so với năm 2020, tỷ lệ thất thoát giảm xuống còn dưới 14% (giảm so với năm 2020). Tổng doanh thu đạt hơn 189,1 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2020; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5,7 tỷ đồng; đạt 255,41 đồng/cổ tức.

Thu nhập bình quân của người lao động đạt 11 triệu đồng/tháng, tăng 13% so với năm 2011; công ty đã nộp ngân sách nhà nước 13,86 tỷ đồng và trả một phần vốn vay theo hạn định.

Năm 2022, công ty đã cải tạo, thay thế một số tuyến ống cấp 3 tại thành phố Vĩnh Yên, huyện Lập Thạch; phát triển hệ thống cấp nước KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, giai đoạn 2; tuyến ống cấp nước DN 400 Gia Khánh đến KCN Bá Thiện, xây mới nhà điều hành Xí nghiệp nước Tam Dương - Tam Đảo; tuyến ống DN 400-250 KCN Bá Thiện; tuyến ống DN 315 Quảng trường Hồ Chí Minh; tuyến ống DN 110 cấp nước phòng dịch Covid-19 khu cách ly tại Trung tâm TDTT tỉnh..., hoàn thiện và mở rộng hệ thống cấp nước tại một số địa phương trong tỉnh.

Phấn đấu tổng doanh thu đạt hơn 191 tỷ đồng, tăng gần 10% so với năm 2021; sản xuất đạt hơn 19 triệu m3 nước sạch; nước tiêu thụ đạt hơn 16,26 triệu m3, tăng 10% so với năm 2021; tỷ lệ thất thoát giảm xuống dưới 14,5%; nộp ngân sách 15,7 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 11,5 triệu đồng/người/tháng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt trên 7 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát của công ty năm 2022; bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát. Thông qua chương trình hành động và phát động phong trào thi đua năm 2022.

Tin, ảnh: Xuân Hùng