Nhanh chóng, thuận tiện trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến

Nhằm phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số, lực lượng công an cơ sở trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực đẩy mạnh việc ứng dụng giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường mạng; tiếp tục làm “đúng, đủ, sạch, sống” thông tin về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua một thời gian thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với lĩnh vực đăng ký quản lý cư trú đã giúp người dân tiết kiệm được thời gian, chi phí; đồng thời, tạo thuận lợi cho cán bộ công an cấp xã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính.



Công an thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Trường Khanh

Là địa bàn tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, do đó, để theo dõi, giám sát mọi hoạt động khách đến thuê phòng tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn, Công an phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên đã đẩy mạnh việc đăng ký quản lý lưu trú trên môi trường mạng.

Trung tá Trần Thị Nhật Lan, Phó trưởng Công an phường Khai Quang cho biết: Nhằm tăng cường cải cách hành chính, tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, từ cuối năm 2021, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký cư trú.

Nếu như trước đây, hằng ngày, chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú phải đến trụ sở công an phường để khai báo cho khách thuê phòng, rất mất thời gian, công sức đi lại, thì nay, hầu hết các chủ cơ sở chỉ cần ở nhà với thiết bị máy tính hoặc điện thoại thông minh được kết nối mạng internet, đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an là có thể khai báo lưu trú và sử dụng nhiều dịch vụ khác.

Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến cũng tạo điều kiện cho lực lượng công an cơ sở quản lý, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn, giảm thiểu lưu trữ giấy tờ và rút ngắn thời gian khai báo.

Thời gian tới, công an phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, cơ quan, đơn vị sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trong công tác đăng ký cư trú, nhất là các cơ sở kinh doanh nhà trọ trên địa bàn; phục vụ kịp thời việc thống kê di biến động dân cư, yêu cầu nghiệp vụ của cơ quan công an.

Với vai trò tiên phong, bảo đảm thành công trong công tác chuyển đổi số, lực lượng công an cơ sở nỗ lực “làm sạch, làm sống” dữ liệu về dân cư. Dữ liệu dân cư là dữ liệu gốc, có thể chia sẻ, kết nối với các ngành, có ý nghĩa rất quan trọng phục vụ phát triển KT-XH.

Cùng với công an các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, lực lượng công an xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường đang tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dữ liệu dân cư, bảo đảm chính xác, minh bạch, an toàn dữ liệu, theo phương châm “đúng, đủ, sạch, sống”.

Theo đó, đơn vị đã tham mưu cho chính quyền địa phương thành lập tổ giúp việc thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Từ dữ liệu dân cư, sẽ kết nối, liên thông, tương tác và cung cấp các dịch vụ công một cách hiệu quả giữa các sở, ngành, cơ quan quản lý hành chính các cấp, tổ chức chính trị liên quan.

Với việc thực hiện nghiêm công tác đăng ký quản lý cư trú trực tuyến, từ tháng 7/2021 đến nay, công an cơ sở trong toàn tỉnh tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công cư trú gần 4.200 hồ sơ; đã giải quyết xong gần 3.700 hồ sơ, hướng dẫn bổ sung giấy tờ gần 500 hồ sơ.

Bên cạnh đó, để phục vụ phát triển công dân số, hiện nay, công an cấp cơ sở phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh việc tuyên truyền để người dân hiểu, tham gia đăng ký định danh điện tử, phổ cập danh tính điện tử và được xác nhận thực hiện trên ứng dụng VNEID khi công dân có nhu cầu. Tiếp tục cấp mới, cấp lại mã số định danh cá nhân cho các công dân chưa được cấp, thông tin chưa chính xác.

Trên cơ sở điều kiện về hạ tầng, dữ liệu và nền tảng số bảo đảm, chuẩn bị sẵn sàng dữ liệu dân cư để kết nối liên thông, công an cấp xã trong tỉnh chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực công nghệ thông tin, trang bị kỹ năng số cần thiết cho cán bộ thích ứng trên môi trường mạng nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2 trong lực lượng công an cấp xã để đề xuất phương án nâng cấp dịch vụ công mức độ 3 và 4, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Kim Hiền