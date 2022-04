Tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế bền vững

Chiều 19/4, đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với UBND huyện Bình Xuyên về tiến độ thực hiện một số dự án các công trình giao thông do tỉnh quyết định đầu tư; tiến độ thực hiện và công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án công trình giao thông do Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư; tiến độ thực hiện và công tác GPMB các dự án công trình giao thông do Ban QLDA các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư trên địa bàn; kết quả giải quyết các tồn tại về công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Bình Xuyên.



Đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Thế Hùng

Theo báo cáo của UBND huyện Bình Xuyên, tiến độ thực hiện dự án công trình giao thông do tỉnh quyết định đầu tư giao UBND huyện làm chủ đầu tư là Dự án đường Nguyễn Tất Thành, giai đoạn 2 đã hoàn thành.

Đường phân khu C1 huyện Bình Xuyên, đoạn từ Km26+200 (BOT) đến ĐT.305B đã hoàn thành, hiện đang hoàn thiện hồ sơ bàn giao đưa vào sử dụng.

Đường từ khu tái định cư dịch vụ thị trấn Bá Hiến đến ĐT.302B vẫn còn vướng mắc về mặt bằng; đường kết nối KCN Thăng Long Vĩnh Phúc với KCN Bá Thiện II Vĩnh Phúc, đoạn nối từ nút giao đường Tôn Đức Thắng với đường Nguyễn Tất Thành đến ĐT.310, dự án đã thi công xong 65% tuyến đường, phần còn lại chưa thi công được do vướng mặt bằng, hiện còn diện tích đất thổ cư chưa thực hiện do đang đợi khu tái định cư thi công xong để có địa điểm di chuyển các hộ dân.

Đường trục Đông - Tây (đoạn nối Vành đai 3 đến Vành đai 4), dự án chưa đủ điều kiện triển khai công tác bồi thường, GPMB, đã tổ chức đấu thầu xong gói tư vấn thiết kế bảo vệ thi công, hiện nay đơn vị tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định.

Đối với tiến độ thực hiện công tác GPMB các dự án công trình giao thông do Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư trên địa bàn huyện: Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.302 đoạn từ nút giao với ĐT.302 đến cầu Tranh, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh, Sở GTVT đã bàn giao hồ sơ pháp lý cho UBND huyện (Ban QLDA ĐTXD huyện) để thực hiện công tác bồi thường, GPMB; UBND huyện Bình Xuyên đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng, hoàn thiện thủ tục để ban hành thông báo thu hồi đất và triển khai dự án theo quy định.

Dự án đường trục Đông - Tây đô thị Vĩnh Phúc, hiện nay, chủ đầu tư chưa bàn giao đủ hồ sơ pháp lý, UBND huyện Bình Xuyên đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoàn thiện các thủ tục để ban hành thông báo thu hồi đất khi đủ điều kiện theo quy định.

Dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng thủ đô trên địa bàn tỉnh (tuyến đường vành đai 5 - vùng thủ đô và đoạn tuyến đường ven chân núi Tam Đảo, kết nối giữa đường vành đai 5 với Quốc lộ 2B đến Tây Thiên, đi Quốc lộ 2C và Tuyên Quang) đã tổ chức thực hiện bồi thường, GPMB, phối hợp với chủ đầu tư thực hiện quy chủ được 409 hộ với 32 ha, trong đó, đã kê khai 97 hộ với 3,67 ha.

Đối với tiến độ thực hiện và công tác GPMB các dự án công trình giao thông do Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư trên địa bàn huyện: Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, đoạn từ bến xe Khai Quang đến ĐT.310B, hiện nay, chủ đầu tư chưa bàn giao hồ sơ để triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB.

Dự án đường Nguyễn Văn Linh (Phúc Yên) kéo dài đi KCN Bá Thiện II (Bình Xuyên), UBND huyện Bình Xuyên đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoàn thiện các thủ tục để trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Đối với công tác quản lý đất đai trong quý I trên địa bàn huyện Bình Xuyên, UBND huyện đã giải quyết 60/366 trường hợp vi phạm, trong đó, tháo dỡ 3 trường hợp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 5 trường hợp, yêu cầu giữ nguyên hiện trạng 3 trường hợp, lập phương án xử lý 49 trường hợp; đã phát sinh gần 80 trường hợp vi phạm mới…

UBND huyện Bình Xuyên đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, đặc biệt là các trường hợp vi phạm tại xã Trung Mỹ, Thiện Kế, Quất Lưu và thị trấn Đạo Đức.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước nhấn mạnh tầm quan trọng của các dự án công trình giao thông đối với nhu cầu phát triển kinh tế hiện nay; đồng thời yêu cầu đơn vị chức năng của tỉnh, huyện Bình Xuyên tập trung cao độ triển khai tiến độ GPMB dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, đoạn từ bến xe Khai Quang đến ĐT.310B.

Ngành chức năng cần tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc, tăng cường sự phối hợp từ tỉnh tới cơ sở; giao rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí cũng mong muốn lãnh đạo Huyện ủy Bình Xuyên hằng tuần nghe UBND huyện báo cáo tiến độ bồi thường, GPMB để đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ nút thắt liên quan đến cơ chế, chính sách GPMB và quản lý nhà nước về đất đai.

Cho ý kiến về công tác xử lý vi phạm đất đai và các tồn tại trong quản lý đất đai trên địa bàn huyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước nhấn mạnh, công tác quản lý đất đai trên địa bàn phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; trách nhiệm đầu tiên nếu xảy ra vi phạm thuộc Chủ tịch UBND cấp xã.

Đồng chí đề nghị Huyện ủy Bình Xuyên giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND huyện, UBND các địa phương rà soát lại toàn bộ quỹ đất; tập trung vào những điểm nóng; yêu cầu UBND huyện Bình Xuyên tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; dứt khoát không để phát sinh thêm các trường hợp vi phạm mới, nhất là tại các khu công nghiệp; chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng giải quyết các vấn đề liên quan.

Giao các sở, ngành phối hợp, thống nhất việc lập hồ sơ xử lý vi phạm về đất đai trên địa bàn tỉnh; thống nhất phương án vệ sinh môi trường, trách nhiệm của các đơn vị và địa phương…

Thành Nam