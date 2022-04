Tạm giữ nhiều mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Ngày 12-13/4, Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 - Cục QLTT tỉnh phối hợp với Công an thành phố Vĩnh Yên tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong SXKD hàng hóa, dịch vụ đối với Cửa hàng Sam Sam có địa chỉ tại số 90, đường Tôn Đức Thắng, phường Khai Quang; số 177, đường Mê Linh, phường Liên Bảo và số 169 đường Hùng Vương, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên.

Tại thời điểm kiểm tra, các cửa hàng trên đang hoạt động kinh doanh mỹ phẩm các loại như: Dưỡng da mang nhãn hiệu Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Cream 60gr; tẩy da chết mang nhãn hiệu Some by mi yuja niacin brightening Peeling Gel 120ml; kem dưỡng da mang nhãn hiệu Some by mi Snail Truecica miracle Repair Cream 60gr; tinh chất dưỡng da Some by mi red Teatree cicassoside derma solution serum… có chủng loại phù hợp với hóa đơn xuất trình (có bản phô tô kèm theo), thực hiện việc ghi nhãn hàng hóa, niêm yết giá trên sản phẩm theo quy định.

Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra phát hiện tại các cửa hàng trên có nhiều hàng hóa do nước ngoài sản xuất có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Cụ thể, tại cửa hàng số 177, đường Mê Linh có 2 chai tẩy da chết mang nhãn hiệu Arrahan dung tích 180ml/chai; 3 chai sữa tắm mang nhãn hiệu Perfume dung tích 900g/chai; 1 chai dầu xả mang nhãn hiệu Tsubaki dung tích 490ml/chai; 1 lọ kem dưỡng da mang nhãn hiệu Vaseline dung tích 330ml/lọ; 1 chai sữa tắm mang nhãn hiệu White conc dung tích 360ml/chai; 2 gói mặt nạ vị trà mang nhãn hiệu Orihiro; 4 thỏi son dưỡng môi mang nhãn hiệu Phytotree; 2 lọ kem trống nắng mang nhãn hiệu Anessa dung tích 20ml/lọ; 3 lọ phấn má hồng mang nhãn hiệu Eture house; 1 bánh xà phòng mang nhãn hiệu White có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

Tại cửa hàng số 169 đường Hùng Vương có 2 chai nước tẩy trang mang nhãn hiệu Tony Moly dung tích 300ml; 5 chai sữa tắm mang nhãn hiệu Perffume dung tích 900g; 2 thỏi son mang nhãn hiệu Chou Chou; 3 chai sữa tắm mang nhãn hiệu Organic Shop dung tích 280ml; 5 gói mặt nạ mang nhãn hiệu Wear Fit Mash.

Tại cửa hàng số 90, đường Tôn Đức Thắng có 4 chai sữa tắm mang nhãn hiệu Perfume dung tích 900g/chai; 13 hộp bông tẩy trang mang nhãn hiệu Bella; 22 hộp bông tẩy trang mang nhãn hiệu Miniso; 1 lọ tẩy da chết mang nhãn hiệu Arrahan dung tích 180ml; 1 chai nước tẩy trang mang nhãn hiệu Tonymoly dung tích 300ml; 1 chai nước hoa hồng mang nhãn hiệu Simple dung tích 200ml; 1 chai nước hoa hồng mang nhãn hiệu Simple dung tích 50ml; 1 hộp mặt nạ đẩy mụn đầu đen mang nhãn hiệu Ciracle.

Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 1 đã quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng trên để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Hồng Tính