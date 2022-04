Triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bình Xuyên năm 2022

Chiều 4/4, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) một bên hai cấp huyện Bình Xuyên, huyện Tam Đảo năm 2022 đã họp triển khai nhiệm vụ diễn tập KVPT huyện Bình Xuyên.



Đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Văn Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Nguyễn Minh Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Xuyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang chủ trì hội nghị. Ảnh: Trường Khanh



Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo diễn tập đã quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Quân khu 2, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ diễn tập KVPT huyện Bình Xuyên; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT một bên hai cấp huyện Bình Xuyên, huyện Tam Đảo năm 2022. Đồng thời phổ biến tóm tắt ý định và nội dung cuộc diễn tập.

Năm 2022, huyện Bình Xuyên được giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập KVPT quy mô 1 bên 2 cấp với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị thực hành và tác chiến phòng thủ”.

Nội dung diễn tập có 2 phần chính, đó là vận hành cơ chế cấp huyện, cấp xã (thị trấn Đạo Đức) và thực binh xử trí tình huống A2, di chuyển một phần cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc vào căn cứ chiến đấu giả định, bắn chiến đấu quy mô 1 đại đội.

Diễn tập KVPT huyện trải qua 3 giai đoạn, bao gồm: Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ. Dự kiến, diễn tập sẽ được tổ chức vào đầu tháng 6.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Cuộc diễn tập KVPT huyện Bình Xuyên lần này có tính chất quan trọng vì được Quân khu 2 lựa chọn làm điểm cho 88 huyện, thành phố trên địa bàn Quân khu tham quan, học tập và trên cơ sở đó Quân khu sẽ rút kinh nghiệm và tổng hợp nhiều vấn đề quan trọng đối với nhiệm vụ diễn tập KVPT cấp huyện.

Vì vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập được giao, đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền và Ban tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT huyện Bình Xuyên cần tiếp tục quán triệt các chỉ thị diễn tập của Quân khu 2, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tới các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân đối với nhiệm vụ diễn tập.

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho khung diễn tập của huyện để nắm rõ vai trò, trách nhiệm và nội dung kịch bản của từng vai diễn; cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể chủ động tham mưu xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập sát với yêu cầu tình huống, ý định diễn tập và báo cáo kịp thời Ban Chỉ đạo diễn tập thẩm định trước khi đưa vào luyện tập.

Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các đơn vị rà soát chặt chẽ về lực lượng tham gia diễn tập thuộc các doanh nghiệp, công ty để đảm bảo hài hòa giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh. Công an tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, phương án luyện tập các nội dung phần thực binh xử trí tình huống A2 đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Bình Duyên