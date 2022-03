Chiều 31/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao đất mở rộng doanh trại Lữ đoàn Pháo binh 204, Binh chủng Pháo binh. Đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, UBND thành phố Vĩnh Yên và một số sở, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo các cơ quan của Bộ Quốc phòng.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dương Hà





Theo Văn bản số 484, ngày 19/2/2022 của Bộ Quốc phòng về bàn giao đất quốc phòng do Binh chủng Pháo binh quản lý trên địa tỉnh để xây dựng đường Vành đai 2, thành phố Vĩnh Yên, Bộ Quốc phòng giao Binh chủng Pháo binh làm việc với địa phương để hoàn thành các thủ tục bàn giao 1,64 ha đất quốc phòng do Lữ đoàn Pháo binh 204 quản lý tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên cho địa phương để xây dựng tuyến đường Vành đai 2 đảm bảo tiến độ. Đồng thời, tiếp nhận 2,36 ha đất do UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1541, ngày 15/6/2021 để Lữ đoàn Pháo binh 204 sử dụng vào mục đích quốc phòng.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình bàn giao đất quốc phòng để phục vụ thi công đường Vành đai 2, thành phố Vĩnh Yên.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước giao Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Pháo binh sớm chốt địa điểm đóng quân thứ 2 để đưa vào quy hoạch tỉnh và quy hoạch sử dụng đất. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên và Lữ đoàn Pháo binh 204 khẩn trương thực hiện nhận, bàn giao 2,36 ha đất UBND tỉnh giao cho Lữ đoàn Pháo binh 204 quản lý; đồng thời, Lữ đoàn Pháo binh 204 bàn giao diện tích 1,64 ha đất quốc phòng và nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. Giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh bố trí kinh phí chi trả Lữ đoàn Pháo binh 204 trước ngày 10/4/2022. Đồng chí Nguyễn Văn Khước giao Sở Xây dựng cùng Bộ CHQS tỉnh, Bộ Tư lệnh Pháo binh tổ chức lựa chọn, thống nhất vị trí, diện tích đất 2,99 ha và hoàn thành thủ tục bàn giao cho Lữ đoàn Pháo binh 204 quản lý.

