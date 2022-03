Ra mắt mô hình “Camera an ninh” tại xã Nhân Đạo

Ngày 31/3, Hội LHPN xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô phối hợp với lực lượng công an xã tổ chức ra mắt Mô hình“Camera an ninh” tại thôn Hồng Sinh.



Đại diện UBND xã Nhân Đạo nhận Quyết định thành lập Mô hình “Camera an ninh”





Mô hình “Camera an ninh” gồm 12 thành viên, Ban chủ nhiệm mô hình gồm 3 thành viên. Mô hình được triển khai trên địa bàn thôn Hồng Sinh với 5 camera trị giá 13 triệu đồng, lắp đặt tại các trục đường chính liên thôn, liên xã, các ngã ba đường, đặc biệt là tại các khu vực đông dân cư và các đầu mối giao thông…

Phát biểu tại lễ ra mắt, Thượng tá Bùi Thanh Tùng, Trưởng Công an huyện Sông Lô và lãnh đạo Hội LHPN huyện khẳng định, hệ thống camera an ninh sẽ là cơ sở, dữ liệu quan trọng để lực lượng công an thu thập chứng cứ, phục vụ quá trình điều tra phá án, giữ gìn ANTT, phục vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Vì vậy, các ban, ngành, đoàn thể cần tích cực tuyên truyền, vận động cơ quan, doanh nghiệp và các hộ gia đình trên địa bàn sớm lắp đặt camera an ninh, để sẵn sàng chia sẻ dữ liệu cho cơ quan chức năng, góp phần đấu tranh, phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm.

Tin, ảnh: Lê Minh