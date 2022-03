3 tháng đầu năm kinh tế tăng trưởng khá; thu ngân sách tăng 7%

Ngày 30/3, UBND tỉnh tổ chức họp báo thường kỳ quý I năm 2022, thông tin tình hình phát triển KT - XH 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng tiếp theo; công tác phòng, chống Covid-19. Các đồng chí: Phan Thế Huy, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Nguyễn Bá Hiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Ngô Duy Đông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.



Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phan Thế Huy phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Khánh Linh

Theo báo cáo của UBND tỉnh, quý I/2022, thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển KT - XH và triển khai Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 28 giao 8 nhóm nhiệm vụ chung và giao chi tiết các nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố để tổ chức thực hiện.

Đến nay, việc thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh đạt được một số kết quả khả quan. Tình hình kinh tế của tỉnh tiếp tục ổn định, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh được giữ vững; các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, phát triển. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 7,89% so cùng kỳ, đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố, cao hơn mức tăng bình quân của cả nước (tăng 5,03%).

Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục giữ vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đạt mức tăng 14,52%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,1%; khu vực dịch vụ tăng 1,17%; thuế sản phẩm tăng 1,64%. Hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn diễn ra sôi động, khu vực dịch vụ đạt mức tăng 1,17%, đóng góp 0,24 điểm % vào tăng trưởng GRDP chung của tỉnh…

Vụ Ðông Xuân năm 2022, diện tích gieo trồng cây hằng năm của toàn tỉnh là 15.472,99 ha, đạt 103,15% kế hoạch, tăng 1,98% so với cùng kỳ; toàn tỉnh đã gieo trồng được 37.311,58 ha cây trồng vụ Xuân, đạt 98,19% kế hoạch. Sản xuất chăn nuôi trên địa bàn trong quý I/2022 diễn ra ổn định, các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi tiếp tục được thực hiện, chưa phát hiện các ổ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 23/3/2022 đạt 10.559 tỷ đồng, đạt 33% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa đạt 9.005 tỷ đồng, đạt 33% dự toán, tăng 4% so với cùng kỳ. Khối lượng thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong Quý I năm 2022 đạt 766,375 tỷ đồng, bằng 11,05% so với tổng kế hoạch vốn được giao, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn các dự án FDI đạt 183,25 triệu USD bằng 72,21% so với cùng kỳ và các dự án DDI đạt 1.345,5 tỷ đồng bằng 26,5% so với cùng kỳ...

Trong công tác phòng, chống Covid – 19, ngành Y tế đã khẩn trương, quyết liệt, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu thực hiện các biện pháp, phương án trong việc giám sát, điều tra, cách ly các đối tượng có liên quan để kịp thời xử lý; phát động phong trào "Toàn dân phòng, chống dịch"; điều động, huy động tối đa các lực lượng tham gia các các hoạt động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch; tăng cường áp dụng các giải pháp công nghệ trong các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19; đảm bảo cơ sở vật chất, tăng cường công tác hậu cần, nhân lực để sẵn sàng đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022, UBND tỉnh tiếp tục ưu tiên chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát hiệu quả Covid-19; tập trung tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống nhân dân, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu KT - XH năm 2022.

Tăng cường cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách các thủ tục hành chính; quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên, cải thiện môi trường đầu tư; xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách và tạo đột phá về thể chế; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, thúc đẩy chuyển đổi số…Tập trung hoàn thiện các cơ chế, chính sách, đề án, kế hoạch, chương trình phát triển văn hóa, thể thao và du lịch. Tăng cường quản lý nhà nước về các hoạt động dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình phòng, chống Covid- 19...

Tại buổi họp báo, đại điện cơ quan báo chí, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh đề nghị thông tin sâu hơn về công tác xử lý những vi phạm đất đai trên địa bàn thành phố Phúc Yên; việc xử lý người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng; tồn tại vi phạm trật tự xây dựng tại một số địa phương; có hay không việc thổi giá bất động sản trên địa bàn tỉnh, các ngành chức năng có giải pháp gì để tránh rủi ro cho người dân…

Thành An