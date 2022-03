Xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hiện nay, các tổ chức phản động, đối tượng cơ hội chính trị, bất mãn thường xuyên lợi dụng phương tiện truyền thông, mạng xã hội để tiến hành các hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước ta. Trước tình hình đó, Công an tỉnh xác định việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân, đảo bảo an ninh, trật tự gắn với tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; quyết liệt đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nhằm bảo vệ chế độ.



Thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tăng cường chỉ đạo, triển khai bài bản, thống nhất, thường xuyên, có chiều sâu trong mọi lĩnh vực công tác.

Trong đó, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác này, như tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh mạng quốc gia; Nghị quyết thực hiện Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng thời, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên.

Đề nghị mọi người dân không tham gia các tổ chức phản động, hội nhóm bất hợp pháp, không đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin có nội dung xấu; không hưởng ứng, cổ súy việc kêu gọi xuống đường, tuần hành biểu tình trái pháp luật.

Với sự tham mưu của lực lượng công an, cấp ủy Đảng các địa phương đã quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời, ổn định nhiều vụ tranh chấp, khiếu kiện tại cơ sở, không để tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp bị các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá.

Các địa phương thực hiện tốt chính sách tôn giáo, dân tộc, vận động quần chúng nhân dân, tranh thủ người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo tham gia phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của người dân trước chiến lược “Diễn biến hòa bình” cũng như các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, Công an tỉnh đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng với 15 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của BCĐ 35 của Bộ Công an; BCĐ 35 của tỉnh, Ban chỉ đạo 35 của Công an tỉnh tập trung lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ trong phòng, chống phản động, gián điệp, các đối tượng tiêu cực, bất mãn từ bên ngoài.

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thường xuyên theo dõi, thu thập tài liệu về hoạt động trên mạng internet của các đối tượng chống đối, đối tượng có quan điểm phức tạp, các trường hợp nghi liên quan đến tổ chức phản động nước ngoài; đấu tranh với các tổ chức, đối tượng phản động trong và ngoài nước.

Tổ chức tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa các thông tin xuyên tạc, các quan điểm sai trái của thế lực thù địch; đấu tranh, xử lý những hành vi lợi dụng mạng internet, mạng xã hội vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Thành lập, duy trì Câu lạc bộ “Chiến binh không gian mạng” với nòng cốt là đoàn viên, thanh niên công an để tổ chức tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Để làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Công an tỉnh tiếp tục tham mưu các cấp, ngành tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, CCVC, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, chủ động nhận diện và đấu tranh chống các thông tin xấu, độc và quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên mạng xã hội.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chủ động phát hiện, ngăn chặn việc phát tán, lưu hành các thông tin, tài liệu có nội dung xấu, độc, quan điểm sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước.

Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hoàng Nga