Khai mạc ngày hội khinh khí cầu Hà Nội

Sáng 25/3, tại khu sinh thái vườn nhãn Long Biên (ven sông Hồng), Sở Du lịch Hà Nội, quận Long Biên và một số đơn vị hữu quan đã tổ chức giới thiệu ngày hội khinh khí cầu Hà Nội.

Lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội phát biểu tại lễ khai mạc

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch và chỉ đạo của Thành phố Hà Nội về việc mở cửa trở lại toàn bộ các hoạt động du lịch và đón khách du lịch quốc tế. Sở Du lịch Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình “Du lịch Hà Nội chào năm 2022 - với chủ đề Get On Hanoi 2022” để giới thiệu, quảng bá với du khách trong nước và quốc tế là Du lịch Hà Nội sẵn sàng chào đón các du khách đến với Thủ đô, các hoạt động du lịch đã mở cửa trở lại theo phương châm “an toàn, linh hoạt, kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19”.

Sự kiện giới thiệu sản phẩm du lịch trải nghiệm bay kinh khí cầu do Công ty Chiến Thắng tổ chức trong 3 ngày, từ 25-27/3/2022 tại quận Long Biên, với rất nhiều hoạt động hấp dẫn, các điểm đến du lịch Hà Nội được thể hiện sự kết hợp của âm nhạc, ánh sáng, hiệu ứng sân khấu và điểm nhấn là khinh khí cầu, hy vọng sẽ tạo ra cái nhìn mới mẻ về điểm đến du lịch Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên tại Hà Nội, một loạt các sản phẩm du lịch của khinh khí cầu sẽ được trình diễn và trải nghiệm: “Bay trải nghiệm với khinh khí cầu ngắm cảnh Hà Nội từ trên cao”; “Đêm hoa đăng khinh khí cầu GET ON HANOI - Night of Dreams”; trải nghiệm tham quan bên trong lòng khinh khí cầu cho những du khách sợ độ cao nhưng mong muốn được vào khinh khí cầu để check in chụp ảnh.

Chương trình “Du lịch Hà Nôi chào 2022” với chủ đề “Get on Hanoi 2022” do Hà Nội tổ chức, là sự kiện khởi đầu trong chuỗi các hoạt động, chương trình, sự kiện của Thành phố xuyên suốt cả năm 2022.

(Theo TTXVN)