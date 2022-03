Tập huấn công tác phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin báo chí trong công an nhân dân

Ngày 23/3, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin báo chí trong CAND. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.



Lãnh đạo Công an tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, trong Công an nhân dân, thông tin báo chí được phản ánh chính xác, kịp thời sẽ giúp xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Qua đó, giúp các cơ quan báo chí và nhân dân được tiếp cận với thông tin chính thống, chính xác và kịp thời về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các mặt công tác công an; góp phần tuyên truyền, lan tỏa kết quả công tác, chiến đấu, hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân với xã hội, nhân dân và bạn bè quốc tế.

Nhiều vụ việc nóng, phức tạp được cung cấp kịp thời cho các cơ quan báo chí, định hướng dư luận và nhận được sự phản hồi tích cực từ nhân dân; nhiều thông tin trái chiều, không chính thống, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch cũng đã được cung cấp kịp thời để các cơ quan báo chí tác nghiệp, giúp nhân dân cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh phản bác, bảo vệ nền tư tưởng của Đảng.

Đồng thời, thông qua báo chí, lực lượng công an đã nhanh chóng nắm bắt dư luận xã hội, nhân dân, cập nhật những vấn đề còn tồn tại, bất cập trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân để điều chỉnh kịp thời, tạo sự đồng thuận chung trong xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng công an.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng nhấn mạnh, thực tế vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế trong phát ngôn và cung cấp, xử lý thông tin báo chí, nhất là trong cung cấp thông tin về một số vụ việc phức tạp, nhạy cảm, vụ án; hiệu quả cung cấp thông tin tuyên truyền, đấu tranh phản bác lại các thông tin giả, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch trên không gian mạng còn hạn chế...

Hội nghị tập huấn công tác phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin báo chí cho đối tượng là Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trực thuộc Bộ, lãnh đạo các đơn vị tham mưu - nghiệp vụ, Công an cấp huyện trong phạm vi toàn quốc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin báo chí, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác tuyên truyền, phục vụ hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ công an, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.

