Nâng cao tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho phụ nữ mang thai

Mặc dù Vĩnh Phúc là địa phương có tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 đạt cao, tuy nhiên, đối với nhóm đối tượng phụ nữ mang thai (PNMT), tỷ lệ này vẫn ở mức thấp. Nhiều thai phụ lo ngại phản ứng của vắc xin có thể ảnh hưởng xấu đến thai nhi nên không tiêm phòng. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khuyến cáo, thai phụ có sức đề kháng kém, dễ nhiễm vi rút và biến chứng nặng, vì vậy, bao phủ vắc xin nhằm tạo lá chắn bảo vệ sức khỏe cho nhóm đối tượng này là việc làm cần thiết.



Nhân viên y tế Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho phụ nữ mang thai

Mới đây, Bệnh viện dã chiến tỉnh số 2 đã tiếp nhận thai phụ mang thai 38 tuần tuổi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, tổn thương phổi nặng. Qua khai thác tiền sử dịch tễ, thai phụ chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 nên khi nhiễm vi rút SARS-CoV-2, tình trạng sức khỏe nhanh chóng chuyển biến xấu.

Để bảo vệ tính mạng cho bà mẹ và thai nhi, các bác sĩ Bệnh viện dã chiến tỉnh số 2 đã tiến hành hội chẩn và quyết định mổ lấy thai chỉ trong vòng 1 giờ.

Đây không phải là trường hợp thai phụ đầu tiên nguy kịch vì chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 khiến bệnh chuyển biến nặng. Trước đó, các bác sĩ Bệnh viện dã chiến tỉnh số 2 cũng đã tiếp nhận và điều trị cho 1 thai phụ mắc Covid-19 mang thai ở tuần thứ 22 bị suy hô hấp nặng, viêm cơ tim, nguy cơ tử vong cao. Đáng chú ý, đây cũng là bệnh nhân chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Theo khuyến cáo của ngành Y tế, PNMT từ 13 tuần tuổi trở lên có thể tiêm vắc xin phòng Covid-19. Tuy nhiên, hiện nay, tỷ lệ tiêm chủng ở nhóm đối tượng này vẫn đạt thấp, chỉ chiếm khoảng 30% trong tổng số đối tượng.

Từ năm 2021, Sở Y tế đã giao Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố rà soát, thống kê, lập danh sách PNMT và bà mẹ cho con bú đủ điều kiện tiêm chủng. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để các thai phụ hiểu rõ về lợi ích của việc tiêm vắc xin, từ đó, chủ động tham gia tiêm phòng.

Từ tháng 11/2021 đến nay, Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh đã tổ chức 5 đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho PNMT với tổng số hơn 2.600 mũi. Trước khi tiến hành tiêm chủng, PNMT đều được khám sàng lọc kỹ để loại bỏ các yếu tố nguy cơ, đảm bảo an toàn cho bà mẹ và thai nhi. Sau tiêm vắc xin 1 tuần, nhóm đối tượng này tiếp tục được khám sức khỏe tổng quát.

Bác sĩ Trần Trung, phụ trách công tác điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh số 2 cho biết: “Trong tổng số gần 300 trường hợp PNMT mắc Covid-19 điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh số 2 từ ngày 22/11/2021 đến cuối tháng 2/2022, có tới hơn 60% thai phụ chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Do chưa tiêm vắc xin nên nhiều trường hợp bệnh chuyển biến nặng; thai phụ bị tổn thương phổi và có thể gặp các biến chứng như suy thai sớm, sinh non, thai chết lưu và tử vong sơ sinh… Trong khi đó, việc tiêm phòng đầy đủ theo đúng hướng dẫn của bác sĩ sẽ giúp thai phụ giảm nguy cơ nhiễm bệnh và nhanh hồi phục nếu không may mắc Covid-19, hạn chế biến chứng có thể xảy ra.

Để đảm bảo an toàn, việc tiêm vắc xin, lựa chọn loại vắc xin phải được thực hiện ở các cơ sở y tế đủ điều kiện tiêu chuẩn. Một số bà mẹ không tin vào lợi ích của vắc xin và không tham gia tiêm chủng nhưng lại tự ý mua và sử dụng một số sản phẩm chưa rõ nguồn gốc, được quảng cáo có công dụng phòng Covid-19, đây là việc làm nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của thai nhi”.

Nhằm nâng cao tỷ lệ PNMT tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19, trong năm 2022, Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh tiếp tục phối hợp với các Trung tâm Y tế huyện, thành phố rà soát, lập danh sách PNMT trên 13 tuần và bà mẹ đang cho con bú để tổ chức tiêm vắc xin.

Các địa phương thường xuyên tuyên truyền bằng nhiều hình thức để PNMT hiểu rõ về lợi ích của việc tiêm vắc xin và chủ động tham gia tiêm chủng. Việc tổ chức tiêm vắc xin cho nhóm đối tượng này được chuẩn bị kỹ càng, đảm bảo an toàn, hiệu quả và được tiến hành tại cơ sở y tế có đủ khả năng cấp cứu sản khoa nhằm kịp thời ứng phó với các tình huống bất thường có thể xảy ra.

Bài, ảnh: Quỳnh Hương