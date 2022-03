Lập Thạch: Tai nạn giao thông khiến 1 người bị thương nặng

Hồi 14h ngày 21/3, tại ngã tư đèn đỏ đường Ngô Gia Tự, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải BKS 24N 4905 và xe máy BKS 88AB 150.18 khiến người đi xe máy bị thương nặng, phải đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện.



Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm gọn dưới gầm xe ô tô, bị hư hỏng, vỡ nát nhiều bộ phận. Theo phản ánh từ người dân, ở khu vực này, trong vài năm trở lại đây đã xảy ra nhiều vụ TNGT nghiêm trọng, làm một số người chết và bị thương.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Lập Thạch đã kịp thời có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời, ghi lời các nhân chứng, trích xuất camera an ninh để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin, ảnh: Khánh Linh