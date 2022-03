Sáng 17/3, tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Ban Tuyên giáo Trung ương đã khai mạc Hội thi chung khảo toàn quốc báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức Hội thi phát biểu khai mạc Hội thi. Ảnh: Tiên Minh/TTXVN

Dự và phát biểu khai mạc Hội thi, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức Hội thi Phan Xuân Thủy nhấn mạnh: Thời kỳ công nghệ số với kinh tế số, xã hội số khiến thông tin bùng nổ, nhiều chiều, nhất là mạng xã hội có những thông tin thiếu khách quan, không đúng sự thật. Đặc biệt là các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đẩy mạnh việc đăng tải thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, nhân dân ta. Do đó, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phải tiếp tục không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xấu, độc, đưa thông tin tích cực trở thành dòng chủ đạo, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, đồng sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, việc tổ chức Hội thi nhằm cụ thể hóa yêu cầu của Đảng, là việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc trong suốt cả nhiệm kỳ, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững, thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Ban tổ chức Hội thi tặng hoa cho các thí sinh dự thi. Ảnh: Tiên Minh/TTXVN

Vòng chung kết Hội thi có sự góp mặt, tranh tài của 27 thí sinh là báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc, đạt thành tích cao tại hội thi 3 khu vực do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trong năm 2021, đến từ Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an Trung ương và 21 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Giang, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Phú Yên, Vĩnh Long, Bến Tre, Cần Thơ, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh. Hội thi là dịp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong cả nước trau dồi kiến thức, giao lưu học hỏi kỹ năng, nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác tuyên truyền để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của mình.

Sau lễ khai mạc, báo cáo viên Đàm Thế Anh, Bí thư Đảng ủy phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội là thí sinh đầu tiên thể hiện phần dự thi của mình với nội dung: “Phát huy giá trị văn hóa và con người Hà Nội, khơi dậy ý chí, niềm tự hào, khát vọng phát triển của nhân dân Thủ đô theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Ban tổ chức sẽ trao giải và bế mạc Hội thi vào chiều 18/3.

