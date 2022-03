Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác thông tin đối ngoại

Xác định chuyển đổi số có vai trò quan trọng, Sở Ngoại vụ đã chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.



Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc tổ chức hội họp, tập huấn bằng hình thức trực tuyến được Sở Ngoại vụ áp dụng hiệu quả. Ảnh: Thanh Tú (Sở Ngoại vụ)





Sở Ngoại vụ đã áp dụng CNTT trong điều hành, tác nghiệp của đơn vị; trang bị hệ thống máy tính kết nối mạng internet để CBCCVC có đủ điều kiện làm việc chuyên môn, áp dụng phần mềm quản lý văn bản đi và đến để điều hành công việc, tác nghiệp; sử dụng hộp thư điện tử công vụ để giải quyết công việc và trao đổi giữa CBCCVC trong cơ quan.

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh qua phần mềm "một cửa" dùng chung tỉnh Vĩnh Phúc đối với tất cả các thủ tục hành chính; công khai quy trình, hồ sơ, thủ tục, thời gian giải quyết trên trang cổng thông tin điện tử của sở, tại bộ phận tiếp nhận của sở ở Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và đã treo các biểu hướng dẫn công khai thủ tục hồ sơ cần thiết, các mức phí, lệ phí đối với từng lĩnh vực công việc, treo các biển hướng dẫn để mọi người dễ nhận biết (hiện nay, Sở Ngoại vụ đã có dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và 3).

Các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh được triển khai, ứng dụng hiệu quả tại đơn vị như cổng thông tin điện tử; thư điện tử công vụ; phần mềm quản lý văn bản và điều hành; phần mềm một cửa dùng chung của UBND tỉnh Vĩnh Phúc… Phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã được nâng cấp công nghệ, được tích hợp hệ thống chữ ký điện tử.

Đến nay, đã triển khai sử dụng phần mềm ở cả 2 quy trình văn bản đến và đi. CBCCVC thường xuyên sử dụng máy vi tính, thư điện tử, truy nhập internet để phục vụ công việc chuyên môn nghiệp vụ.

Bên cạnh việc sử dụng các phần mềm dùng chung, Sở Ngoại vụ sử dụng các phần mềm như quản lý kế toán - tài chính Misa, quản lý tài sản, quản lý nghiệp vụ đối ngoại.

Sở Ngoại vụ đã được cấp phát, bàn giao 6 chứng thư số, trong đó có 1 chứng thư số cơ quan, 5 chứng thư số cá nhân. Việc ứng dụng chữ ký số trong các hoạt động giao dịch, quản lý đã mang lại nhiều thuận lợi trong hoạt động của cơ quan.

Sở Ngoại vụ hiện đang sử dụng cổng thông tin với tên miền http://songv.vinhphuc.gov.vn; thường xuyên phối hợp với Cổng thông tin điện tử của tỉnh bảo đảm các biện pháp an toàn, an ninh thông tin, chống các cuộc tấn công từ bên ngoài; duy trì trực kỹ thuật, theo dõi hoạt động thường xuyên liên tục, bảo đảm hoạt động ổn định.

Hệ thống mạng đang sử dụng tại sở là hệ thống cáp quang, các thiết bị mạng không dây Wifi đều có mật khẩu truy cập riêng. Hệ thống máy tính được cài đặt các phần mềm diệt vi rút BkavEndpoint.

Sở Ngoại vụ đang đẩy mạnh thực hiện kế hoạch chuyển đổi số theo chỉ đạo chung của tỉnh với mục tiêu phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn, gắn kết, thúc đẩy cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ xây dựng công sở điện tử; phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành tạo nền tảng phát triển chính quyền số, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng; số hóa các dịch vụ hành chính công ở mức độ 3; giảm dần số lần người dân phải đến cơ quan nhà nước thực hiện các thủ tục hành chính; đẩy mạnh việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu ứng dụng và phát triển CNTT.

Năm 2022, Sở Ngoại vụ cải tạo nâng cấp hệ thống mạng LAN nội bộ; xây dựng cơ sở dữ liệu người Vĩnh Phúc ở nước ngoài; thực hiện số hóa toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực, thuộc thẩm quyền giải quyết của sở.

Để thực hiện mục tiêu, Sở Ngoại vụ đã và đang triển khai các giải pháp như tiếp tục ứng dụng hiệu quả các hệ thống đã được đầu tư; đánh giá hiệu quả của các hệ thống phần mềm để loại bỏ những phần mềm kém hiệu quả, tiếp tục triển khai ứng dụng, nhân rộng những phần mềm mang lại hiệu quả cao.

Tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; lập dự án tổng thể; triển khai từng hạng mục, từng giai đoạn tùy thuộc vào điều kiện kinh phí; xây dựng tiêu chí thi đua về ứng dụng CNTT trong bộ tiêu chí bình xét danh hiệu thi đua hàng năm của các tập thể, cá nhân.

Diệu Linh