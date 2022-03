Hội thảo khoa học trực tuyến xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và Luật Trật tự, ATGT đường bộ

Ngày 14/3, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến toàn quốc "Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ”. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.



Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí: Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an Tỉnh.

Hội thảo có sự tham gia của trên 100 nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, chuyên gia pháp lý trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân; lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong buổi hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ sự cần thiết phải xây dựng, ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đồng thời phân tích, làm rõ cơ sở lý luận, yêu cầu thực tiễn đặt ra, bài học kinh nghiệm, những vấn đề trọng tâm cần được quan tâm và phương hướng hoàn thiện 2 dự án Luật trong thời gian tới.

Nhiều bài viết, tham luận chất lượng của các đại biểu làm rõ việc xây dựng Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là thể chế hóa quan điểm của Đảng về bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới, là đòi hỏi tất yếu trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự trong giai đoạn hiện nay và là giải pháp góp phần đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính trọng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các tham luận cũng làm sáng tỏ vị trí, vai trò của việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân.

Đồng thời đánh giá thực tiễn tổ chức hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ thời gian qua, chỉ ra những bất cập của các quy định pháp luật hiện hành trên lĩnh vực này; đánh giá tình hình và các yếu tố tác động đến nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong bối cảnh mới; xác định sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật đường bộ và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo hướng xây dựng các đạo luật chuyên sâu.

Trong đó, dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cần quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quan hệ phối hợp của Công an nhân dân với các bộ, ngành có liên quan trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Kết luận hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đánh giá cao tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các nhà khoa học, các nhà quản lý và cán bộ hoạt động thực tiễn trong quá trình triển khai xây dựng dự án Luật này.

Đề nghị Ban tổ chức khẩn trương tập hợp, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu làm luận cứ khoa học phục vụ quá trình xây dựng và hoàn thiện dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ thời gian tới.

