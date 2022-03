Cơ hội để Vĩnh Phúc vượt khó thực hiện “đa mục tiêu”

Quán triệt tinh thần của Trung ương là “Muốn chống dịch hiệu quả, chúng ta cần phát triển kinh tế để lấy đó làm nguồn lực đối phó lâu dài. Ngược lại, muốn phát triển kinh tế thì phải kiểm soát được dịch bệnh”, từ khi dịch bệnh bùng phát trên địa bàn đến nay, Vĩnh Phúc luôn là địa phương đi đầu cả nước trong việc chống dịch để phát triển kinh tế. Đặc biệt, thay đổi linh hoạt để thích ứng trong tình hình mới, Vĩnh Phúc đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương “đa mục tiêu”, trong đó, bao phủ vắc xin toàn dân được coi là điều kiện tiên quyết.

Cầu Vân Phúc nối liền Thủ đô Hà Nội (địa phận xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ) với tỉnh Vĩnh Phúc (địa phận xã Liên Châu, huyện Yên Lạc) dự kiến triển khai xây dựng trong năm 2022 là một trong những dự án trọng điểm có ý nghĩa thúc đẩy phát triển KT-XH mang tính đột phá của Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2025

Thời gian gần đây, số ca mắc mới trong toàn tỉnh liên tục tăng nhanh, nhưng theo đánh giá của các cơ quan chức năng, tình trạng này hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của tỉnh. Điều quan trọng hơn cả, dù số F0 tăng cao, nhưng tuyệt đại đa số không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Có rất ít ca chuyển nặng và hầu như không có trường hợp tử vong bởi nguyên nhân chính là Covid-19.

Có được kết quả này, bên cạnh những giải pháp quyết liệt của tỉnh và ý thức tự giác phòng, chống dịch cao độ của người dân thì nguyên nhân cần nhấn mạnh chính là tốc độ và tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 của tỉnh ở mức cao hàng đầu toàn quốc.

Cụ thể, tính đến đầu tháng 3/2022, toàn tỉnh đã có 99,6% số người trên 18 tuổi được tiêm vắc xin phòng Covid-19. Trong đó, mũi 1, 2 và 3 đều đạt tỷ lệ cao, trên dưới 99%. Tỷ lệ trẻ em từ 12-17 tuổi được tiêm phòng cả 2 mũi cũng đạt khoảng 98%.

Có thể nói, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, Vĩnh Phúc đã kiểm soát tốt dịch bệnh, luôn là mô hình điểm trong cả nước về thực hiện “mục tiêu kép” trước đây và “đa mục tiêu” hiện nay.

Nhờ vậy, mặc dù chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19, nhưng kinh tế năm 2021 và quý 1/2022 tiếp tục tăng trưởng khá, các lĩnh vực văn hóa-xã hội được duy trì, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tỉnh đã tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đặc biệt là điểm nghẽn về giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp.

Kết quả, năm 2021, thu hút đầu tư của tỉnh đạt cao nhất từ trước đến nay với sự góp mặt của 35 dự án FDI mới, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn đạt hơn 1 tỷ USD, bằng 253,75% kế hoạch, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2020. Cấp mới cho 22 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 9,9 nghìn tỷ đồng và 6,67 nghìn tỷ đồng điều chỉnh tăng vốn, bằng 301% kế hoạch, tăng 84% so với cùng kỳ năm 2020.

Với lợi thế cơ bản an toàn phòng, chống dịch trên diện rộng, năm 2022, Vĩnh Phúc quyết tận dụng tối đa thời cơ, tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt cho việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, bám sát 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn, tạo điều kiện khơi thông các nguồn lực, tập trung phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh cũng quyết liệt, chủ động thực hiện linh hoạt, hiệu quả “đa mục tiêu” với trọng tâm bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân, lấy nhân dân là trung tâm của thành quả phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng thời, nhất quán thực hiện 3 trụ cột: Phát triển kinh tế-xã hội; đảm bảo an sinh xã hội; đảm bảo an ninh trật tự, môi trường. Trong đó, tập trung vào an sinh xã hội, phát triển môi trường sống, môi trường học tập; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân; xây dựng con người Vĩnh Phúc bản lĩnh, phong cách, có kiến thức.

Nhằm thực hiện bằng được “đa mục tiêu”, đồng thời, tiến tới đạt mức tăng trưởng 2 con số vào những năm tiếp theo, năm 2022 Vĩnh Phúc đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP theo giá so sánh năm 2010 tăng từ 8,0-9,0%; tổng thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt 31,9 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa 27,3 nghìn tỷ đồng; thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 450 triệu USD và 10.500 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước (DDI); giải quyết việc làm cho khoảng 16-17 nghìn lao động…

Để đạt được mục tiêu trên, Vĩnh Phúc tiếp tục tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn, tạo điều kiện khơi thông các nguồn lực, tập trung phát triển kinh tế-xã hội. Quyết tâm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả với trọng tâm bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân, lấy nhân dân làm trung tâm của thành quả phát triển.

Cùng với đó, tập trung vào các giải pháp đồng bộ, hiệu quả như thực hiện linh hoạt, hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, kiên định thực hiện “đa mục tiêu”, chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả”, vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo nền tảng vững chắc phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân.

Hoàn thành quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2030, rà soát, điều chỉnh quy hoạch có liên quan phù hợp với quy hoạch tỉnh, rà soát hoàn thiện kết cấu hạ tầng khung đô thị tỉnh Vĩnh Phúc, tiếp tục chỉnh trang đô thị.

Đồng thời, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, hiện đại, tập trung nguồn lực và giải ngân vốn đầu tư công gắn với các dự án, công trình hạ tầng trọng điểm, thiết yếu, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Điều hành ngân sách linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, tăng cường các biện pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách, chống thất thu, nợ đọng thuế, trốn thuế, chống gian lận thương mại…

Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, năm 2022, tỉnh cũng ưu tiên công tác xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển cho giai đoạn 2021-2025. Kiên quyết tháo gỡ các điểm nghẽn, đặc biệt về đất đai, môi trường đầu tư, đầu tư công.

Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả, chính sách được ban hành để hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa; xử lý các tồn tại, vướng mắc trong từng lĩnh vực, khơi thông các nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội, phục hồi doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực bằng các giải pháp hỗ trợ tài chính, tín dụng...

Bài, ảnh: Quang Nam