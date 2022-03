UBND tỉnh mới có Quyết định số 459 về việc ban hành hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.



Mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc và tử vong do Covid-19; khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Về xác định cấp độ dịch: UBND các huyện, thành phố quyết định chuyển đổi cấp độ dịch, đồng thời báo cáo UBND tỉnh. Trong trường hợp nâng cấp độ dịch thì phải thông báo trước tối thiểu 48 giờ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, có sự chuẩn bị trước khi áp dụng.

Về các biện pháp áp dụng theo quyết định bao gồm các biện pháp chuyên môn y tế và các biện pháp hành chính.

Đối với các biện pháp chuyên môn y tế, quy định rõ về chuẩn bị năng lực ứng phó với dịch Covid-19; công tác xét nghiệm; cách ly y tế; tiêm vắc xin phòng Covid-19; điều trị F0; công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chợ, siêu thị, trường học...

Các biện pháp hành chính được quy định cụ thể đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị và đối với cá nhân.

Quy định này được áp dụng thống nhất trong toàn tỉnh. Căn cứ vào các hướng dẫn của quyết định và cấp độ dịch công bố, UBND các huyện, thành phố tổ chức, triển khai các biện pháp hành chính phù hợp bao gồm các quy định, hướng dẫn cụ thể về công suất, số lượng người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, văn hóa, văn nghệ, sự kiện tập trung đông người... trên địa bàn quản lý và có thể linh hoạt áp dụng các biện pháp bổ sung cụ thể nhưng không trái với quy định của Trung ương, của tỉnh, không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đi lại, sinh hoạt của nhân dân.

Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định cách ly tế vùng (phong tỏa ổ dịch) nhanh nhất, ở phạm vi hẹp nhất có thể và triển khai các hoạt động bảo an sinh xã hội, tiếp cận dịch vụ y tế để người dân yên tâm tuân thủ các quy định phòng, chống dịch.

UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh để thực hiện tốt quyết định này.

Thúy Nga