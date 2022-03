Tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Nhân dân 2022

Sáng 10/3, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Dự và chủ trì hội nghị có Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả đợt cao điểm. Với tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị và từng CBCS, đợt cao điểm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, đặc biệt không để xảy ra trọng án, các vụ giết người, cháy nổ cũng như TNGT nghiêm trọng.

Tình trạng đốt pháo nổ giảm hẳn so với những năm trước, chỉ để xảy ra 95 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 20% so với cùng kỳ cao điểm, lực lượng công an đã điều tra làm rõ 83 vụ, với 174 đối tượng, đạt tỷ lệ 78%. Với kết quả đó, Công an tỉnh đã được lãnh đạo Bộ Công an 3 lần biểu dương, khen thưởng.

Tại hội nghị, có 9 tập thể, 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt cao điểm được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

Tin, ảnh: Lan Hương (Công an tỉnh)