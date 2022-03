Thưởng nóng cho các tập thể có thành tích truy bắt đối tượng giết người ở thôn Chiến Thắng, xã Phương Khoan

Chiều 7/3, Ban giám đốc Công an tỉnh phối hợp với huyện Sông Lô tổ chức khen thưởng đột xuất cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong truy bắt đối tượng giết người xảy ra ngày 3/3 tại thôn Chiến Thắng, xã Phương Khoan.



Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể





Theo báo cáo nhanh của công an huyện Sông Lô, do mâu thuẫn cá nhân từ trước, khoảng 19h30’ ngày 3/3/2022, đối tượng Lý Văn Thành dùng dao đâm anh Đ.V.H trú tại thôn Chiến Thắng khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, nghi phạm Lý Văn Thành đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngay khi nhận được thông tin, Ban lãnh đạo Công an huyện phối hợp với Phòng PC02 Công an tỉnh áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, xác định đối tượng Lý Văn Thành sử dụng xe máy cá nhân đi qua bến phà Then, xã Yên Thạch di chuyển bằng đường sông sang thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Tại đây, đối tượng bỏ lại xe máy, sau đó bắt xe khách lên tỉnh Lao Cai, tỉnh Lai Châu và ngủ lại 1 đêm tại tỉnh Lai Châu. Sáng ngày 5/3/2022, đối tượng Thành tiếp tục bắt xe khách di chuyển đến tỉnh Điện Biên; qua các nguồn tin do trinh sát báo về, xác định được đối tượng có ý định lên tỉnh Điện Biên và vượt biên sang Lào để lẩn trốn.

Lãnh đạo huyện Sông Lô trao thưởng cho các tập thể





Đến khoảng 14h ngày 5/3, bằng các biện pháp nghiệp vụ, được sự phối hợp chặt chẽ của Công an tỉnh Điện Biên, Công an huyện Sông Lô, Phòng PC02 Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành bắt giữ thành công đối tượng Lý Văn Thành tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên khi đối tượng đang trên đường trốn sang nước Lào.Cùng ngày, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra lệnh tạm giam đối với Lý Văn Thành để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Tại lễ trao thưởng, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Đinh Ngọc Khoa biểu dương, chúc mừng thành tích của lực lượng Công an huyện Sông Lô, Phòng kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ động nắm chắc tình hình, có phương án, kế hoạch truy tìm, vây bắt đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối, tạo dựng được lòng tin trong nhân dân. Đồng chí đề nghị lực lượng Công an tiếp tục phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ, lập nhiều thành tích, chiến công trong công tác.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng đột xuất 60 triệu đồng; Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Sông Lô trao thưởng 100 triệu cho các tập thể Công an huyện Sông Lô, Phòng kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Vĩnh Phúc có thành tích trong công tác bắt giữ đối tượng giết người thôn Chiến Thắng, xã Phương Khoan.

Tin, ảnh: Hà Trần