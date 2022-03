Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 3/2022

Chiều 2/3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 3 năm 2022. Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngô Chí Tuệ và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Trường Khanh

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Ngô Chí Tuệ, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí báo cáo viên của tỉnh và các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề: “Cục diện thế giới hiện nay, tác động và chính sách của Việt Nam”. Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế thông tin chuyên đề: “Một số kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới”.

Qua chuyên đề đã nêu bật những kết quả tích cực mà nước ta đã đạt được trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, nhất là sau khi áp dụng triển khai thực hiện Nghị quyết 128 trong cả nước...

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền đậm nét công tác phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền về kết quả chuyến thăm Singapore của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; về công tác tổ chức lễ hội Xuân tại các địa phương đảm bảo phù hợp, an toàn trong công tác phòng, chống dịch; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc. Tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội liên hiệp Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; tuyên truyền ý nghĩa các kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước trong tháng...

Phát biểu sau hội nghị trực tuyến, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngô Chí Tuệ đề nghị Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc và các báo cáo viên trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động tham mưu với cấp ủy triển khai tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa” .

Tiếp tục tuyên truyền đậm nét các sự kiện thời sự, chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh; việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các nghị quyết, đề án của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII.

Tuyên truyền đậm nét nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của tỉnh năm 2022. Trong đó, tập trung tuyên truyền các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, tập trung phát triển kinh tế xã hội; tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; công tác cải cách hành chính; các giải pháp phục hồi và phát triển ngành du lịch; chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; chương trình OCOP của tỉnh; công tác bảo đảm an sinh xã hội...

Cùng với đó, tiếp tục thông tin đầy đủ, kịp thời các chủ trương, quan điểm, giải pháp chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền các hoạt động đối ngoại bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và biển, đảo; các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của tỉnh; công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; phòng, chống cháy nổ; những vấn đề dư luận xã hội quan tâm và đẩy mạnh tuyên truyền, nêu bật ý nghĩa các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống trong tháng.

Ngô Tuấn Anh