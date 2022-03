Hai tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công tăng 10,4%

Tổng cục Thống kê vừa cho biết, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 2/2022 ước đạt 20.500 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: vốn trung ương quản lý 3.000 tỷ đồng, tăng 10,7%; vốn địa phương quản lý 17.500 tỷ đồng, tăng 9,8%.

Nút giao đường vành đai 3, kết nối quận Long Biên và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh minh họa: Trung Nguyên/Báo Tin tức

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 46.300 tỷ đồng, bằng 8,8% kế hoạch năm và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn đầu tư thực hiện do trung ương quản lý đạt 6.400 tỷ đồng, bằng 6,4% kế hoạch năm và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý đạt 39.900 tỷ đồng, bằng 9,3% kế hoạch năm và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

Lãnh đạo Tổng cục Thống kê cho biết, tháng 2/2022 có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán; đồng thời hoạt động đầu tư trong các tháng đầu năm tập trung chủ yếu vào việc phân khai kế hoạch vốn trong năm. Các công trình mới được bố trí vốn năm 2022 đang trong thời gian chuẩn bị hoàn tất các thủ tục, hồ sơ chuẩn bị đầu tư. Do đó, khối lượng thực hiện chủ yếu là tại các công trình chuyển tiếp.

Đáng chú ý, một số bộ, địa phương có số vốn lớn là Bộ Giao thông Vận tải đã thực hiện 2.972 tỷ đồng, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2021, tuy nhiên so với kế hoạch năm thì mới đạt 7,2%, thấp hơn mức chung của cả nước. Hà Nội đã thực hiện 5.509 tỷ đồng, bằng 10,8% kế hoạch năm, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2021; Quảng Ninh thực hiện 2.010 tỷ đồng, tăng 15,6%, đạt 11,9 kế hoạch năm...

Để thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư vốn năm 2022 ngay từ những tháng đầu của năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 9481/BKHĐT-TH gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường triển khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 và cập nhật kế hoạch đầu tư vốn năm 2021 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công.

Cùng với đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022, cập nhật kết quả phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 (bao gồm số đã điều chỉnh) của từng dự án trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công để làm cơ sở rà soát báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 theo quy định…

