Nở rộ nhiều dịch vụ tại nhà mùa dịch

Không chỉ gói gọn trong việc mua sắm online với dịch vụ ship hàng tận nhà, dịch Covid-19 với những diễn biến phức tạp đã khiến nhu cầu cung cấp các dịch vụ tại nhà của người dân tăng cao. Từ đó, xuất hiện nhiều dịch vụ được cung cấp tại nhà để người dân giảm thiểu tối đa những nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh chỗ đông người.



Sửa chữa tivi tại nhà là một trong những dịch vụ được người dân sử dụng nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ở chỗ đông người





Mua sắm, sửa chữa lưu động...

Chợ - siêu thị là nơi tập trung đầy đủ các loại hàng hóa và cũng là nơi tập trung đông người. Tuy nhiên, từ khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người dân e ngại và lo sợ khi đến nơi tập trung đông người để mua sắm. Do đó, nhu cầu mua sắm online được xem là giải pháp hữu hiệu trong giai đoạn hiện nay.

Theo quan sát cho thấy, các chợ truyền thống trên địa tỉnh hầu như đều vắng khách so với trước khi có dịch cũng bởi một phần xu hướng đi chợ online được người dân ưu tiên sử dụng hơn.

Thường đặt hàng trên các trang mạng, chị Nguyễn Thị Hương, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương cho biết: “Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, gia đình tôi đã chuyển hình thức mua sắm online. Vừa tiện lợi về thời gian, công sức vừa đảm bảo an toàn, hạn chế tiếp xúc, giảm thiểu nguồn lây bệnh”.

Trên thực tế, giải pháp mua sắm online không chỉ giúp nhiều gia đình hạn chế tiếp xúc tại nơi đông người, giảm nguy cơ lây lan dịch Covid-19 mà còn giúp tiết kiệm thời gian, vì không phải mất nhiều thời gian để đợi thanh toán ở những cửa hàng tạp hóa hay khu vực chợ nông sản thực phẩm.

Bên cạnh đó, giá cả các mặt hàng mà người tiêu dùng cần mua cũng được niêm yết sẵn theo sản phẩm tại các trang mua sắm. Vì thế, việc mua sắm online chính là “cứu cánh” hữu hiệu và an toàn nhất trong giai đoạn dịch bệnh như hiện nay.

Cùng với sự “lên ngôi” của mua sắm online, dịch Covid-19 với diễn biến phức tạp cũng khiến nhu cầu sửa chữa các đồ điện tử tại nhà tăng mạnh. Tương tự dịch vụ mua sắm online, nhân viên sửa đồ điện tử tại nhà cũng có các biện pháp an toàn, như khử khuẩn thiết bị trước khi nhận và sau khi bàn giao.

Giá của các dịch vụ sữa chữa từ xa không khác biệt so với việc tiếp nhận tại các cửa hàng. Một số nơi tính thêm chi phí giao, nhận máy móc. Tuy nhiên, thời gian để sửa chữa lại tăng lên do linh kiện thay thế không sẵn như ở cửa hàng.

Anh Nguyễn Duy Hưng, quản lý một cửa hàng sửa chữa máy tính có trụ sở trên đường Hùng Vương, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên cho biết: "Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng, cửa hàng chúng tôi sớm đã thực hiện điều chỉnh hoạt động phù hợp với tình hình thực tế.

Hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp tại cửa hàng thay vào đó khách hàng sẽ chỉ trực tiếp làm việc với bên giao nhận, mỗi nhân viên khi giao hàng đều được quy định cách thức giao, gặp khách cũng trao đổi tình hình hiện nay nên khuyên khách hạn chế ra ngoài. Hàng ngày, các thành viên đều báo cáo sức khỏe thường xuyên nhằm chủ động phòng, chống dịch, hạn chế tối đa nguồn lây bệnh cho cộng đồng”.

Có thâm niên trong nghề sửa chữa tivi lưu động hơn chục năm, anh Dương Xuân Hữu, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên chia sẻ: "Trong 2 năm trở lại đây, đã có nhiều người lựa chọn dịch vụ này hơn do lo ngại mắc Covid-19. Khác với việc bán tivi, dịch vụ sữa chữa tại nhà phức tạp hơn vì cần phải "bắt bệnh", nếu khắc phục được tại chỗ các kỹ thuật viên sẽ xử lý. Nhưng phần lớn họ phải mang về cửa hàng để kiểm tra cho chính xác. Bởi vậy, công sức, đặc biệt là thời gian đi lại để phải nhiều hơn”.

... Đến khám, chữa bệnh an toàn

Không chỉ thay đổi cách thức sinh hoạt, mua sắm, dịch Covid-19 cũng khiến người dân e ngại khi đi khám, chữa bệnh, nhiều người đã lựa chọn khám bệnh trực tuyến với bác sĩ từ xa qua video call. Đây là giải pháp tối ưu và tiện ích trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.

Chị Nguyễn Thu Hà, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên cho biết, mỗi tháng chị phải dành ra một ngày để đi khám bệnh cho mẹ ở thành phố Hà Nội. Khi đó, chị phải thức dậy từ 3h, có mặt tại bệnh viện đúng 5h để lấy số thứ tự khám bệnh, loay hoay cũng phải đến 14h cùng ngày mới về đến nhà, vừa mất công sức, thời gian mà chi phí đi lại cũng khá tốn kém.

Nhưng nay đã khác, chỉ cần một cuộc điện thoại, chị Hà đã có bác sĩ đến tận nhà khám bệnh cho mẹ mình. Chị chia sẻ: "Trước đây, do không biết đến dịch vụ khám tại nhà, nên khi dịch Covid-19 xuất hiện, lo ngại ảnh hưởng sức khỏe người già dễ mắc bệnh, nên tôi tìm đến mô hình khám, chữa bệnh tại nhà qua video call. Do đã liên hệ trước với bác sĩ, nên vào khung giờ nhất định, tôi gọi video call nhờ bác sĩ tư vấn và kê đơn thuốc cho mẹ. Đây thực sự là giải pháp hữu hiệu cho gia đình bởi vừa tiết kiệm được thời gian, chi phí, vừa đảm bảo an toàn, hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh”.

Lo lắng trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong những ngày gần đây, khi số ca dương tính Covid-19 trong cộng đồng tăng cao. Anh Nguyễn Hải Long, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên thường sử dụng dịch vụ test nhanh Covid-19 tại nhà cho cả gia đình để chủ động theo dõi sức khỏe.

“Nhiều người khuyên tôi nên mua bộ kit test về tự thực hiện cho đỡ tốn kém, nhưng cá nhân tôi thấy không yên tâm vì mình không hiểu biết nhiều về các thủ thuật y tế cũng như lo ngại về chất lượng những bộ test đang được bán tràn lan trên thị trường với đủ nhãn mác, mẫu mã khác nhau.

Bởi vậy, tôi luôn lựa chọn dịch vụ test nhanh tại nhà của một phòng khám trên địa bàn thành phố với đội ngũ y, bác sĩ chuyên nghiệp, tận tình. Dù tốn kém hơn rất nhiều so với việc mua kit test về tự thực hiện nhưng gia đình tôi rất yên tâm mỗi khi sử dụng dịch vụ này”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, nhiều bệnh viện, cơ sở y tế đã triển khai dịch vụ khám, bệnh tại nhà, tư vấn sức khỏe online… Đây được xem là giải pháp hữu hiệu giúp người dân được tư vấn về sức khỏe để có hướng xử lý kịp thời.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia y tế khuyến cáo rằng không phải tất cả các trường hợp đều phù hợp với dịch vụ tư vấn khám online. Dịch vụ này chỉ đặc biệt hữu ích cho những bệnh nhân ở xa, người già yếu, đi lại khó khăn, bệnh nhân cần tái khám sau khi phẫu thuật hoặc có bệnh mạn tính.

Khi đăng ký khám trực tuyến, bệnh nhân cần cung cấp đầy đủ thông tin cho bác sĩ, như lý do khám bệnh, triệu chứng, thời gian xuất hiện triệu chứng, tiền sử bệnh, các loại thuốc đang dùng, tình trạng dị ứng (nếu có)…

Dù không còn là những dịch vụ mới mẻ, tuy nhiên, những dịch vụ được cung cấp trực tiếp tại nhà đã và đang sống “khỏe” trong mùa dịch và là một trong những biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả được người dân ưa chuộng.

Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, thì đây được xem là giải pháp tối ưu để đảm bảo thu nhập, duy trì cuộc sống ổn định cho người dân. Mong rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, dịch bệnh sẽ sớm được khống chế để mọi hoạt động trong cuộc sống của người dân trở lại bình thường.

Bài, ảnh: Thiệu Vũ