Hôm qua (28/2), Công ty Ô tô Toyota Việt Nam đã đồng hành cùng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức lễ trao giải Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông (ATGT) năm 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông”.



Lễ trao giải Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2021





Liên hoan phim toàn quốc về ATGT là hoạt động truyền thống của Ủy ban ATGT quốc gia được phát động tổ chức 2 năm/lần, bắt đầu từ năm 1996 với mục đích tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT hiệu quả, lâu dài và bền vững.

Qua 25 năm, liên hoan phim đã thu hút đông đảo sự quan tâm và tham gia dự thi của các bộ, ban, ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí và các tổ chức, cá nhân trên phạm vi toàn quốc.

Liên hoan phim 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật đảm bảo trật tự ATGT”, trong đó, tập trung vào các nội dung bao gồm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT gắn với thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; sự thay đổi trong tâm lý, hành vi của người tham gia giao thông do ảnh hưởng của dịch bệnh; thực trạng và trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong việc kiểm soát đội ngũ lái xe để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch...

Sau hơn 4 tháng kể từ khi phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 210 tác phẩm dự thi, trong đó có 90 phóng sự và 120 clip ngắn về ATGT. Ban Giám khảo đã chọn ra 22 tác phẩm xuất sắc để trao giải tại liên hoan phim năm nay.

Trong đó, trao giải Nhất thể loại phóng sự cho tác phẩm “Nhanh hay chậm”của Đài PT-TH Đồng Tháp, giải Nhất thể loại clip ngắn thuộc về tác phẩm “Ngã ba đường” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Liên hoan phim toàn quốc về ATGT là một trong nhiều hoạt động xã hội tích cực hằng năm của Toyota Việt Nam, bám sát tầm nhìn và nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của hoạt động kinh doanh gắn liền với sự phát triển bền vững của xã hội.

Theo đó, Toyota Việt Nam đã liên tục triển khai các hoạt động trên nhiều lĩnh vực như giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, văn hóa xã hội và bảo vệ môi trường, trong đó, lĩnh vực ATGT luôn đặc biệt được chú trọng.

Ngọc Thắng