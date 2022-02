Lập Thạch thích ứng an toàn với Covid-19

Tăng cường xét nghiệm tầm soát nguy cơ, chuyển từ điều trị tập trung sang điều trị tại nhà và bảo đảm tất cả các F0 điều trị tại nhà đều được thăm khám, cấp phát thuốc, hạn chế tối thiểu bệnh nhân chuyển nặng và số ca tử vong; chủ động có những biện pháp kịp thời để giảm nguồn lây nhiễm trong cộng đồng... Đó là những việc đã và đang được huyện Lập Thạch rốt ráo thực hiện nhằm thích ứng an toàn với dịch bệnh.



Tầm soát nhanh là biện pháp được huyện Lập Thạch chủ động thực hiện nhằm hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng

Chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở

Đó là một trong những phương châm được huyện Lập Thạch chủ động áp dụng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngay từ khi dịch mới xuất hiện. Chuyển trạng thái từ “Zero Covid-19” sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, huyện đã xác định xét nghiệm tầm soát chủ động là biện pháp quan trọng nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, kịp thời thực hiện các phương án khoanh vùng, cách ly, điều trị, hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh lây lan, bùng phát ra cộng đồng.

Để thực hiện xét nghiệm tầm soát chủ động nhanh, hiệu quả nhất, huyện đã tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, chủ động của người dân trong công tác phòng, chống dịch, trong đó, khuyến khích người dân chủ động xét nghiệm Covid-19 nhằm kịp thời bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và khó lường, huyện Lập Thạch đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19 tại các khu vực, địa điểm có nguy cơ cao nhằm chủ động tầm soát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh.

Những ngày qua, việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19 trên địa bàn huyện được lực lượng y tế phối hợp với các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tiến hành khẩn trương, nghiêm túc. Các khâu tiếp đón, khử khuẩn, khai báo y tế, nhập máy quản lý, xét nghiệm, khu vực chờ kết quả được bố trí 1 chiều và vị trí chờ đảm bảo giãn cách, người dân đến lấy mẫu thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Để người dân đồng tình, nâng cao ý thức trong việc tầm soát Covid-19, huyện Lập Thạch đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau. Hỗ trợ kinh phí mua kit test nhanh để xét nghiệm mẫu gộp cho 43.176 hộ dân trên địa bàn 20 xã, thị trấn.

Cùng với việc chủ động tầm soát phát hiện sớm các ca nhiễm bệnh, thực hiện việc chuyển trạng thái điều trị F0 tại nhà, nơi lưu trú, huyện Lập Thạch đã thành lập trạm y tế lưu động tại 20/20 xã, thị trấn; thành lập 191 tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng; mỗi trạm y tế lưu động có 5 người tham gia hỗ trợ.

Trung tâm Y tế huyện thành lập 1 tổ công tác gồm 5 y, bác sĩ trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn triển khai điều trị F0 tại nhà. Đồng thời, đề xuất tăng cường hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trạm y tế; hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ điều trị F0 tại nhà; chỉ đạo các địa phương test nhanh Covid-19 toàn dân để tiếp tục bóc tách F0, tầm soát, khống chế dịch bệnh; tăng cường tập huấn quy trình chăm sóc F0, khâu xử lý rác thải y tế…

Chủ động giảm nguồn lây

Thực hiện hướng dẫn tạm thời nhằm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã được các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân huyện Lập Thạch tập trung triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn huyện, hàng ngày phát sinh nhiều trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó có một số trường hợp lây nhiễm qua việc tiếp xúc gần trên các phương tiện công cộng (là các xe ôtô đưa đón công nhân, chuyên gia, học sinh).

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong việc đi lại, làm việc, học tập của công nhân, chuyên gia, học sinh, người dân; ngăn chặn đến mức thấp nhất sự lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch hiệu quả trong hoạt động vận tải trên địa bàn, UBND huyện Lập Thạch đã có văn bản đề nghị các nhà xe chạy hợp đồng đưa đón công nhân, chuyên gia, học sinh phải thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện để có các biện pháp phòng, chống phù hợp.

Theo đó, huyện Lập Thạch yêu cầu các nhà xe và chủ phương tiện vận tải chỉ được phép sử dụng 50% số ghế ngồi, có sổ ghi chép lịch trình của hành khách; thực hiện nghiêm quy định 5K; phải đảm bảo hành khách đi xe nào thì khi về cũng là xe đó thực hiện theo đúng phương châm "1 cung đường 2 điểm đến"; sắp xếp ổn định hành khách đi trên từng xe và từng đoàn xe. Lái, phụ xe phải thực hiện xét nghiệm định kỳ 7 ngày/lần; chủ doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để lái, phụ xe vi phạm quy định.

Theo thống kê, huyện Lập Thạch hiện có vài chục chuyến xe chuyên chở học sinh và đưa đón công nhân đến làm việc ở các khu công nghiệp trên địa bàn huyện và các địa phương khác trong tỉnh.

Để bảo vệ sức khỏe, an toàn cho công nhân trong thời dịch bệnh, các nhà xe đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND huyện về công tác phòng, chống dịch. Tất cả các xe đều được phun khử trùng, vệ sinh sạch sẽ. Nhiều lái xe đã trang bị nước rửa tay khô và khẩu trang để chia sẻ với những công nhân khi lên xe không có khẩu trang.

Anh Nguyễn Văn Long - một chủ xe chuyên chở công nhân từ Lập Thạch xuống Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên cho biết: "Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều công ty trong Khu công nghiệp Khai Quang đã dừng tăng ca, cho lao động nghỉ luân phiên, nên số lượng người đi xe giảm 50-60%.

Tuy nhiên, cũng như nhiều nhà xe khác, chúng tôi không những không dồn xe mà còn tăng số chuyến phục vụ từ 2 chuyến lên 4 chuyến vào các khung giờ khác nhau, bảo đảm nhu cầu đi lại của công nhân và tuân thủ đúng quy định mỗi xe không chở quá 20 người... để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch".

Bài, ảnh: Thiệu Vũ