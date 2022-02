Công an huyện Sông Lô tổ chức chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ nhân “Ngày Thầy thuốc Việt Nam”

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam ( 27/2/1955-27/2/2022), trong 2 ngày 25 và 26/2, đại diện Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an huyện Sông Lô, do Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn, Phó trưởng Công an huyện đã đến thăm hỏi, chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Sông Lô .

Thượng tá Bùi Thanh Tùng, Trưởng Công an huyện chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trạm Y tế xã Đức Bác



Sáng ngày 26/2, đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thượng tá Bùi Thanh Tùng, Trưởng Công an huyện Sông Lô đã cùng đoàn công tác Huyện ủy đến thăm hỏi, chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trạm Y tế xã Đức Bác và xã Đôn Nhân.

Đội ngũ y, bác sĩ huyện Sông Lô cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an địa phương, hứa sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tin, ảnh : Huyền Linh