“Tăng ca, giảm bệnh” để thích ứng trong cuộc chiến chống dịch ở Vĩnh Phúc

Dù số ca F0 trên địa bàn tỉnh liên tục tăng cao trong những ngày gần đây, nhưng thống kê cho thấy, trên 99% trong số này không có triệu chứng hoặc triệu chứng ở thể nhẹ, ít khả năng đe dọa đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Chính vì vậy, tỉnh chủ trương chuyển trạng thái chống dịch từ điều trị tập trung sang điều trị tại nhà với phương châm “ca bệnh có thể tăng nhưng quyết không để tăng nặng, chuyển biến xấu hoặc tử vong”. Cũng từ chủ trương này, tỉnh đề ra nhiều giải pháp song hành nhằm sớm ổn định nhân tâm, tạo các điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế.

Nhân viên y tế trao thuốc chăm sóc sức khỏe cho F0 điều trị tại nhà

Theo nhận định của Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, hiện tại số ca mắc Covid-19 mới vẫn đang ở mức cao và có thể còn tiếp tục tăng thêm trong thời gian tới. Tuy nhiên, với kinh nghiệm chống dịch rất hiệu quả suốt thời gian qua cùng sự chủ động, sẵn sàng và vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân trên địa bàn, Vĩnh Phúc hoàn toàn có đủ cơ sở để tin tưởng sớm giành chiến thắng trong cuộc chiến gian nan này.

Đặc biệt, theo tính toán của các chuyên gia y tế, chủng mới của vi rút SARS-CoV-2 đang giảm mạnh độc lực và có xu thế “hiền lành” hơn, không hoặc ít gây nguy hiểm cho người bệnh như các biến chủng trước đây. Thực tế, trên địa bàn tỉnh cũng cho thấy, dù các ca bệnh tăng cao đáng kể, nhưng tuyệt đại đa số bệnh nhân không bị ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, không có nguy cơ đe dọa đến tính mạng.

Hiện tại, với quan điểm “sức khỏe của người dân là trên hết, trước hết”, dù dịch bệnh có thể không còn gây nguy hiểm như trước, nhưng tỉnh vẫn chủ trương tuyệt đối không chủ quan, lơ là với dịch bệnh, nhưng cũng không hoang mang, lo lắng và có tâm lý “buông xuôi” khi thấy dịch lây lan trên diện rộng.

Trong tình huống này đòi hỏi mỗi cơ quan, đơn vị, tập thể, địa phương và mỗi người dân càng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, vững vàng bản lĩnh, ổn định tâm lý và giữ chắc sức khỏe để kiên trì trong cuộc chiến chống dịch được dự báo còn nhiều gian khổ.

Trước mắt, tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương trên địa bàn tập trung lo tốt cho người dân là F0 đang điều trị tại nhà; bảo vệ và hạn chế tối đa các F1 bị lây nhiễm; quyết tâm không để một ai bị lãng quên, bỏ rơi trong cuộc chiến này.

BCĐ tỉnh nhấn mạnh, chúng ta thực hiện nghiêm việc thích ứng an toàn, mở cửa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại du lịch, cho đời sống sinh hoạt của nhân dân được diễn ra bình thường chứ không mở cửa cho dịch Covid-19 tự do lây lan trên diện rộng. Do vậy, càng nới lỏng các biện pháp “mở cửa” để phát triển kinh tế thì càng phải siết chặt các quy định về phòng, chống dịch mới có thể bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tại cuộc họp mới đây nhằm triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã đề nghị cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh hơn lúc nào hết hãy chung sức, đồng lòng cùng tỉnh nhà nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, nỗ lực phòng, chống dịch trong mọi tình huống có thể xảy ra.

Đồng chí yêu cầu các cấp, ngành, địa phương trong toàn tỉnh khẩn trương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thuốc men, nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch trong tình hình mới; tập trung xây dựng và củng cố mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở. Bảo toàn cao nhất sức khỏe, tính mạng và chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ y tế, tình nguyện viên; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đội ngũ y, bác sĩ, lực lượng tuyến đầu làm công tác phòng, chống dịch; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, hơn lúc nào hết chúng ta phải tỉnh táo nhận định chính xác tình hình để sớm đưa ra những giải pháp kịp thời, chính xác nhất, mang lại những kết quả có lợi nhất cho sức khỏe và tính mạng của nhân dân, sự ổn định của xã hội.

Đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng rằng, với sự quyết tâm, quyết liệt của Đảng bộ, các cấp chính quyền, hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh, dịch Covid-19 nhất định bị đẩy lùi, sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của Vĩnh Phúc nhất định sẽ có nhiều thành tựu quan trọng hơn trước, tỉnh ngày càng khẳng định được vị thế quan trọng của mình trên phạm vi cả nước, xứng đáng với niềm mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Bài, ảnh: Quang Nam