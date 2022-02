Công an tỉnh: Tổng kết các chuyên án điển hình của lực lượng Cảnh sát nhân dân giai đoạn 2011-2021

Ngày 22/2, Ban Chỉ đạo công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết các chuyên án điển hình giai đoạn 2011-2021.



Đại tá Tạ Đức Diễn - Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị





Trong những năm qua, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, hoạt động của các loại tội phạm tiếp tục được kiềm chế; lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh đã phát huy vai trò chủ động, nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Quán triệt các nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an, Chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT, lực lượng Công an tỉnh nói chung và lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh nói riêng đã chủ động triển khai các mặt công tác, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác lập nhiều chuyên án để tập trung phương tiện, lực lượng điều tra, khám phá đối với những vụ án khó, phức tạp, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận.

Đồng thời, tăng cường xác lập các chuyên án trinh sát để đấu tranh triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, hoạt động tội phạm về ma túy, tham nhũng, môi trường, công nghệ cao, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.

Tại hội nghị, các đơn vị đã báo cáo tổng kết 3 chuyên án điển hình và đưa ra các ý kiến thảo luận, qua đó đã đánh giá được những thuận lợi, khó khăn vướng mắc, bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác đấu tranh các chuyên án và kiến nghị, đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chuyên án trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Tạ Đức Diễn - Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh trong công tác đấu tranh, khám phá thành công các chuyên án trong thời gian qua.

Đồng thời, dự báo trong thời gian tới, hoạt động của các loại tội phạm như lừa đảo, trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, “tín dụng đen”, tội phạm ma túy, đánh bạc, sử dụng công nghệ cao… sẽ có chiều hướng diễn biến phức tạp, nhất là sau khi nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Đại tá yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo công tác nghiệp vụ cơ bản lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh và trưởng các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và đấu tranh chuyên án nói riêng, cũng như các quy định của Bộ Công an tại các thông tư, hướng dẫn về công tác đấu tranh chuyên án.

Căn cứ vào tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn, các đơn vị chủ động tổ chức xác lập chuyên án trinh sát, đấu tranh triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức đối với tất cả các loại tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, tham nhũng, môi trường, tệ nạn xã hội…

Đối với lực lượng tham gia chuyên án cần huy động tối đa sự tham gia của các điều tra viên, trinh sát có kinh nghiệm, năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác điều tra trinh sát và điều tra tố tụng, thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ phục vụ cho việc xử lý đối tượng.

Khi kết thúc giai đoạn hoặc kết thúc chuyên án, cần kịp thời đề xuất sơ kết, tổng kết để rút ra những bài học kinh nghiệm vận dụng trong công tác đấu tranh chuyên án, giúp cho công tác đấu tranh chuyên án đạt kết quả cao nhất.

Tin, ảnh: Lan Hương

(Công an tỉnh)