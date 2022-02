Sau gần 1 năm thi công, ngày 16/2, Cục Viễn thông và Cơ yếu, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc và các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát tổ chức lễ nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng hạng mục hạ tầng truyền dẫn thuộc Dự án “Đầu tư hạ tầng truyền dẫn, hạ tầng thông tin chỉ huy giai đoạn 1".



Thiếu tướng Đặng Văn Bảy - Phó Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu, Bộ Công an và các đại biểu nghiệm thu Dự án.



Dự và chủ trì lễ nghiệm thu có Thiếu tướng Đặng Văn Bảy, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu, Bộ Công an.

Dự án “Dầu tư hạ tầng truyền dẫn, hạ tầng thông tin chỉ huy giai đoạn 1” được khởi công từ tháng 3/2021.

Sau gần 1 năm triển khai thực hiện hạng mục hạ tầng truyền dẫn thuộc Dự án “Đầu tư hạ tầng truyền dẫn, hạ tầng thông tin chỉ huy giai đoạn 1” đã hoàn thành, vận hành thử và đạt yêu cầu đề ra.

Phát biểu tại lễ nghiệm thu, Thiếu tướng Đặng Văn Bảy - Phó Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu khẳng định, việc triển khai đề án này là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực viễn thông cơ yếu của lực lượng công an, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Việc nghiệm thu, đưa vào sử dụng hạng mục hạ tầng truyền dẫn thuộc Dự án sẽ đáp ứng nhu cầu dung lượng truyền dẫn phục vụ kết nối mạng viễn thông - tin học chuyên ngành của lực lượng công an nói chung, Công an Vĩnh Phúc nói riêng.

Đồng thời, giúp lực lượng công an chủ động và linh hoạt trong việc thiết lập các phương án thông tin phục vụ các hoạt động nghiệp vụ, chỉ huy, đối phó với các tình huống đột xuất; giúp lãnh đạo công an các cấp kịp thời nắm bắt đầy đủ thông tin từ cơ sở, để kịp thời chỉ đạo, đáp ứng cho công tác chiến đấu, trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.

Tin, ảnh: Lan Hương - Duy Linh

(Công an tỉnh)