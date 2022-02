Ngày 15/2, UBND xã Lãng Công, huyện Sông Lô cùng đồng bào dân tộc Dao thôn Thành Công, xã Lãng Công tổ chức Lễ khai Đình thôn Thành Công đầu xuân Nhâm dần 2022. Dự buổi lễ có đồng chí Phùng Thị Kim Nga, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sông Lô; đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh và UBND huyện Sông Lô.



Đồng chí Phùng Thị Kim Nga, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sông Lô tặng hoa chúc mừng Lễ khai Đình thôn Thành Công, xã Lãng Công (Sông Lô). Trích đoạn Tết Nhảy của đồng bào dân tộc Dao tại Lễ khai Đình thôn Thành Công. Ảnh: Trà Hương

Đình làng thôn Thành Công là nơi thờ phụng 4 vị Đức Thánh Đại Vương gồm Đức thánh bản thổ, Đức thánh giao châu, Đức thánh Thiết sơn, Đức thánh Phục ẩm cùng 4 vị hậu nương. Hằng năm, chính quyền xã và đồng bào dân tộc Dao thôn Thành Công đều tổ chức lễ khai Đình, khai xuân, khai đường, khai lộ, khai cày, khai cuốc, khai bừa, khai thuổng, khai liềm, khai hái, khai sách, khai vở, khai nghiên, khai bút cầu mong mọi sự được hanh thông, nhà nhà làm ăn may mắn, mùa màng bội thu.

Lễ khai Đình tái hiện những bản sắc, những nét đẹp văn hóa, những phong tục tập quán lâu đời của đồng bào dân tộc Dao thôn Thành Công. Phần Lễ gồm: Lễ cúng trong đình; thi giã bánh giầy dâng cúng Đức thánh Đại Vương; đại diện già làng, trưởng bản đọc lễ khai Đình, đánh trống lễ hội mở Đình; đại diện lãnh đạo phát biểu. Phần Hội gồm: Trích đoạn cấp sắc, trích đoạn Tết Nhảy, giới thiệu trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Dao; mở tiệc Đình.

Tại lễ khai Đình, dân làng có lòng thành hương đăng lễ vật dâng lên thỉnh cầu các vị đức thành xin được vuốt ve, che chở cho dân làng trong thôn và toàn thể nhân dân, các gia đình bạn hữu gần xa cùng có lòng thành công tâm đức, được mọi sự an lành, nhà nhà được bình an, người người được ấm no, hạnh phúc.

Minh Hường