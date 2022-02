Các địa phương đã hoàn thành công tác tuyển quân, gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Chiều 9/2, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh có buổi làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để nghe báo cáo công tác tuyển quân, gọi công dân nhập ngũ năm 2022.



Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Khánh Linh





Năm 2022, tỉnh Vĩnh Phúc được Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là 2.237 tân binh, trong đó quân đội là 1.850, công an 387; giao cho 14 đơn vị nhận quân. Theo kế hoạch lễ giao, nhận quân sẽ được tổ chức vào ngày 18/2/2022.

Để hoàn thành chỉ tiêu trên, các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân; tiến hành phúc tra, rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn nhập ngũ, xác định từng nhóm đi làm ăn xa, làm doanh nghiệp, đi học để có kế hoạch gọi khám tuyển, đảm bảo đúng thời gian quy định.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương đã bám sát hướng dẫn của cấp trên triển khai các bước trong kế hoạch tuyển quân; tuyên truyền, giáo dục, xử lý nghiêm các đối tượng chống, trốn tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ công dân trong các tầng lớp nhân dân.

Với phương châm, “Tròn khâu”, “Tuyển người nào chắc người đó”, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương trong tỉnh đã tổ chức khám sức khỏe; lập, duyệt hồ sơ và tổ chức thâm nhập thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ tại cơ sở, đồng thời tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, truyền thống tuyển quân nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, động viên kịp thời thanh niên tích cực tham gia nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân đảm bảo đủ tiêu chuẩn, chất lượng.

Đến thời điểm hiện tại, 100% các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành công tác tuyển quân, gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị trong công tác tuyển quân của các đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục tham mưu, chỉ đạo các đơn vị địa phương làm tốt công tác năm tư tưởng, tình hình không để tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị giao, nhận quân.

Rà soát lại công tác chuẩn bị giao nhận quân ở các địa phương để buổi lễ diễn ra thật trọng thể, nghiêm trang, ý nghĩa, vui vẻ và an toàn. Lực lượng công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các địa phương đảm bảo tốt công tác an ninh và an toàn giao thông trong buổi lễ giao nhận quân sắp tới. Các địa phương tăng cường động viên, thăm hỏi các công dân chuẩn bị nhập ngũ đảm bảo quân số giao nhận quân theo đúng kế hoạch được giao…

Thiệu Vũ