Tết trong những “khoảng trời riêng”

Không mấy tất bật vội vàng, cũng chẳng quá nôn nao háo hức như những Tết qua… Tết Nhâm Dần đang đến thật gần với không khí khá trầm lắng. Kèm theo nỗi lo dịch bệnh lây lan, các địa phương, gia đình cũng phải thay đổi kế hoạch chuẩn bị đón Tết cho phù hợp với các quy định phòng chống dịch. Chia sẻ những lo toan của Nhà nước, của toàn xã hội và cũng để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và người thân, các gia đình đang lựa chọn hình thức vui Tết đón Xuân trong những “khoảng trời riêng” với lời hẹn mùa Xuân sau tái ngộ khi không còn dịch bệnh…



Đặt chậu hoa lan mới mua bên thềm nhà, anh Nguyễn Xuân Tuấn, phường Khai Quang (Vĩnh Yên) phân trần: “Mọi năm chậu lan này đặt trong nhà, nhưng năm nay đặt ngoài hiên để mọi người cùng ngắm vì để phòng chống dịch bệnh, ngày Tết hạn chế việc vào nhà nhau chúc tụng…”. Chị Trần Thị Yến, vợ anh Tuấn cho biết thêm: Tết năm nay gia đình chị vắng một thành viên đang ở New Zealand do dịch bệnh không về được.

Rất may, ông bà nội đang ở cùng gia đình nên việc “Tết nội, Tết ngoại” không phải lo. Tuy nhiên, thực hiện khuyến cáo hạn chế giao lưu, tiếp xúc, tụ tập ăn uống… gia đình đã lựa chọn hình thức ăn Tết khá đơn giản, chỉ có các thành viên trong gia đình. Những món ăn thuộc về sở thích, khẩu vị của mỗi người được đăng ký trước để lần lượt “ra mắt” dưới đôi bàn tay nội trợ khéo léo của chị; các kênh truyền hình đã được chọn sẵn và một chương trình “vui chơi có thưởng” mini giữa 5 thành viên đã lên kế hoạch…

Không đa dạng chương trình vui Tết như gia đình anh Tuấn, chị Yến, ông Nguyễn Văn Mậu, thị trấn Lập Thạch (huyện Lập Thạch) lên kế hoạch “ăn Tết” cho cả nhà thông qua hình thức thi đấu thể thao. Gia đình ông có hơn 300m2 đất vườn, ngoài mấy chậu tiểu cảnh, ông thiết kế một sân chơi cầu lông theo tiêu chuẩn… gia đình, với mục đích rèn luyện sức khỏe cho 6 thành viên trong gia đình gồm: Ông bà, hai vợ chồng con trai và 2 cháu nội đang học THCS.

Tết năm nay, hạn chế việc du Xuân, chúc Tết, ăn uống chúc tụng để phòng chống dịch, ông Mậu đã lên kế hoạch thi đấu cầu lông “có thưởng” cho 3 cặp đôi và có thể “mở rộng” thêm một cặp đôi nữa là hai vợ chồng con gái ở gần đó. Ông tâm sự: “Ngày Tết nhiều món ăn ngon, nhưng nếu ăn mà hạn chế vận động thì khác nào mời bệnh vào người. Mọi năm nguyên đi chúc Tết các nhà xung quanh, nhấp với nhau chén rượu đầu Xuân loáng cái đã hết ngày… Năm nay, tuy phải hạn chế các hoạt động đông người để phòng dịch nhưng cũng tạo cơ hội để cả nhà quây quần, quan tâm đến nhau hơn…”.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022. Trong đó, tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm các hoạt động đón Tết, vui Xuân thiết thực, an toàn, tiết kiệm; an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự ATXH. Đặc biệt, thực hiện khuyến cáo không tập trung đông người; vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, mỗi địa phương, mỗi gia đình đều nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, xã hội.

Tết Nguyên đán là văn hóa truyền thống của dân tộc, là nét đẹp trong đời sống tâm linh của người Việt. Đây là dịp để các gia đình đoàn viên, dành cho nhau tình cảm và lời chúc tốt đẹp nhất; cũng là dịp để báo công với tổ tiên về những việc con cháu đã làm trong một năm, giãi bày những vui buồn, gác lại những lo toan thường nhật để hướng tới những điều may mắn, an lành trong năm mới.

Không quá lo lắng, hoang mang, thấp thỏm, nhưng cũng không một phút lơ là, chủ quan trước dịch bệnh Covid-19, bởi đây đó vẫn còn những gia đình thiếu vắng người thân trong thời khắc giao thừa, thiếu vắng đi một tiếng cười… Khoảng trống đó không thể lấp đầy và có thể sẽ rộng thêm nếu chúng ta chợt quên đi những gì đã phải trải qua để có được giây phút ấm áp, đủ đầy bên người thân.

Covid làm cho cuộc sống đảo lộn khi phải đối mặt với những khó khăn; làm cả thế giới sống chậm lại và thấu hiểu những khát khao một cuộc sống bình thường. Nhưng Covid cũng làm cho người ta nhận ra giá trị trân quý của cuộc sống, giá trị của tình cảm gia đình, từ đó kéo mỗi người thêm gần nhau hơn và dành thời gian cho nhau nhiều hơn... nhắc nhở chúng ta biết trân quý từng ngày, từng giờ, trân quý những gì ta đang có.

Ai cũng mong Tết này bình an... Khi Covid-19 rời xa, cuộc sống sẽ trở lại bình thường, chúng ta sẽ có những cái Tết vui vẻ hơn, náo nức hơn, nhưng có lẽ sẽ không ai quên được cái Tết của thời Covid-19 - cái Tết trong những “khoảng trời riêng” để phòng tránh dịch bệnh, cái Tết mà ai cũng cảm thấy chỉ cần bên nhau khỏe mạnh, bình yên đã là hạnh phúc...

Anh Tú