Thư của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần - 2022

Thưa toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân các dân tộc Vĩnh Phúc trên mọi miền Tổ quốc!



Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc và đón Xuân mới Nhâm Dần -2022, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Tôi thân ái gửi lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, bà con các dân tộc quê hương Vĩnh Phúc đang học tập, công tác, sinh sống trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài, cùng những người đã yêu mến chọn mảnh đất Vĩnh Phúc làm nơi sinh sống và phát triển sự nghiệp của mình.

Xuân Nhâm Dần này là vừa tròn ¼ thế kỷ tỉnh Vĩnh Phúc tái lập. 25 năm qua, trải qua bao nhiêu vất vả, khó khăn, chúng ta đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào: Từ một tỉnh nghèo, thuần nông, đến nay, Vĩnh Phúc đã trở thành một tỉnh công nghiệp, đứng trong Top đầu của cả nước. Đây là thành quả của lớp lớp thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và Nhân dân Vĩnh Phúc đã quyết tâm đổi mới, sáng tạo xây đắp nên. Đây là “điểm tựa” vững chắc để Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, thống nhất “Phải xây dựng Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có và phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta” theo lời Bác Hồ dạy khi Người về thăm tỉnh nhà cách đây gần 60 năm.

Năm 2021 là năm đầu tiên chúng ta thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Trước nhiều khó khăn, thách thức và bị tác động bởi đại dịch Covid-19, sản xuất và đời sống của chúng ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng, với quyết tâm cao nhất, được sự chung sức, chung lòng của toàn dân, tỉnh Vĩnh Phúc chúng ta đã cơ bản kiểm soát và khống chế được dịch. Không những vậy, chúng ta từng bước chủ động thích ứng an toàn trong trạng thái “bình thường mới”. Nhờ đó, sản xuất và đời sống của Nhân dân trong tỉnh luôn được ổn định và kinh tế vẫn giữ vững tốc độ tăng trưởng, là 1 trong 10 tỉnh của cả nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao! Cơ sở hạ tầng tiếp tục được triển khai, nhiều công trình điện, đường, trường, trạm được xây mới. Nhiều doanh nhân nước ngoài vẫn đến Vĩnh Phúc đầu tư dự án với số vốn lớn, khẳng định vị thế và uy tín của tỉnh. Đời sống văn hóa của Nhân dân cả vùng đô thị và nông thôn đều được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Việc làm cho người lao động và thất nghiệp được đặc biệt quan tâm. Giáo dục đào tạo kể cả trường chuyên và đại trà đều đạt thành tích cao. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chính sách người có công và an sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng- an ninh được giữ vững. Trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục lây lan, nhưng đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân vẫn ổn định, không bị xáo trộn… Đây là minh chứng sống động nhất cho sự thành công của tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh: Trong khó khăn, Vĩnh Phúc quyết “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Nhân dịp này, Tôi nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong năm 2021 vừa qua.

Bước sang năm 2022, dự báo tiếp tục có rất nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực cao hơn nữa để giữ vững thành quả đã đạt được và thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Với khát vọng mãnh liệt xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, văn minh, Tôi mong muốn và tin tưởng rằng các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân sẽ tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, ra sức thi đua lao động sáng tạo, phát huy tốt nhất mọi nguồn lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.

Đón Xuân Nhâm Dần, Tôi kính chúc toàn thể cán bộ đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc trên khắp mọi miền tổ quốc một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Chúc năm mới thắng lợi mới!

HOÀNG THỊ THÚY LAN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh