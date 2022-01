Nhộn nhịp thị trường thuê ô tô tự lái

Trái ngược với giai đoạn “ngủ đông” hồi giữa năm, dịch vụ cho thuê ô tô tự lái cận Tết Nguyên đán 2022 đã nhộn nhịp trở lại. Thay vì đặt lịch trước Tết từ 2-3 tháng, năm nay, người dân phát sinh nhu cầu thuê xe chỉ từ khoảng nửa tháng trước Tết. Điều đó khiến những ngày cận Tết nhiều công ty, cửa hàng cho thuê ô tô tự lái hầu hết xe đã kín lịch, thậm chí rơi vào cảnh “cháy hàng”.



Giáp Tết, người thuê xe phải đặt trước hàng nửa tháng mới có xe đi du xuân.Ảnh: Nguyễn Lượng

Chưa Tết đã… hết xe

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022 kéo dài 9 ngày, nhưng với tâm lý lo ngại đi phương tiện công cộng tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19, nên nhiều người đã tìm đến dịch vụ cho thuê xe tự lái khiến nhu cầu tăng cao trong khi nguồn cung hạn chế.

Liên hệ với một công ty cho thuê xe tại thành phố Vĩnh Yên, nhân viên cho biết, nhu cầu thuê xe tự lái từ sau tết Dương lịch 2022 bắt đầu tăng trở lại. Đặc biệt, từ đầu tháng 12 âm lịch, lượng khách hàng bất ngờ tăng vọt. Cũng theo nhân viên này, do tác động từ dịch Covid-19, năm nay nhiều người nghỉ làm và về quê ăn Tết từ khá sớm. Chính vì vậy ngay từ giữa tháng, hơn 90% xe cho thuê của công ty đều đã “có chủ” và hầu hết là khách thuê dài ngày đến sau Tết.

Tương tự, tại một đơn vị cho thuê xe ở huyện Vĩnh Tường, khi hỏi đặt lịch thuê xe, nhân viên cũng đã thẳng thừng từ chối. Lí do là bởi, dù có đến hơn 20 chiếc ô tô cho thuê, tuy nhiên ngay từ thời điểm này, tất cả xe của đơn vị đều đã có khách đặt kín lịch đến tận sau Tết. Để không làm “mất lòng” khách, nhân viên này cho biết, hiện cửa hàng đang cố gắng tìm kiếm, huy động thêm nguồn xe kí gửi từ bên ngoài và sẽ gọi lại nếu có xe bổ sung phù hợp với nhu cầu.

Trao đổi với người viết, nhiều cơ sở cho thuê xe tự lái cho biết, Tết năm ngoái, do ảnh hưởng Covid-19 tại các tỉnh, thành phố phía Bắc nên dịch vụ cho thuê xe giảm khá mạnh. Còn ở thời điểm 2-3 tháng trước Tết năm nay, thị trường vẫn “đìu hiu” nhưng khoảng nửa tháng trước Tết thì nhộn nhịp hơn hẳn. Đến nay, hầu hết các cơ sở đã cho thuê được hơn 90% số xe, khách thuê tập trung nhiều nhất vào xe 5 chỗ và 7 chỗ, xe 4 chỗ vẫn còn nhưng dự kiến cũng sẽ được thuê hết trong những ngày tới.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, chủ một cơ sở cho thuê xe tự lái ở thành phố Vĩnh Yên chia sẻ: “Sở dĩ lượng khách đặt xe tăng mạnh những ngày gần đây do nhiều người lo ngại đi chung xe khách hay taxi có thể dẫn đến nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Thực tế, không ít cơ sở cho thuê xe rơi vào tình trạng thiếu xe, bởi do ảnh hưởng của dịch bệnh nên các cơ sở đã bán bớt xe, đến khi cần thì phải huy động các nguồn xe “nhàn rỗi” để cho khách thuê mới đủ.

Bên cạnh những công ty, đơn vị cho thuê ô tô chuyên nghiệp, nhiều cửa hàng thuê xe quy mô nhỏ cũng chứng kiến tình trạng tương tự. Điển hình như trường hợp của anh Nguyễn Hồng Quân (Lập Thạch). Dàn xe khoảng gần 10 chiếc của anh bình thường hiếm khi cùng kín khách, thế nhưng hiện đều “chốt sổ” vì đều đã có người đặt thuê.

Giá thuê xe tăng nhẹ

Có một thực tế là mặc dù lượng khách tìm thuê xe tăng mạnh, nhưng theo khảo sát của phóng viên tại nhiều công ty, đơn vị và các cửa hàng cho thuê xe tại khu vực thành phố Vĩnh Yên và các địa phương trong tỉnh, giá thuê xe thời điểm cận Tết Nhâm Dần 2022 có tăng nhưng chỉ tăng nhẹ. “Từ năm 2020 về trước, giá thuê xe dịp Tết tăng 40-60% so với ngày thường, năm nay, do ảnh hưởng dịch bệnh nên giá thuê xe cũng “mềm” hơn khoảng 10% nhưng phải đến cận ngày thì khách hàng mới hỏi thuê xe nhiều” anh Tuấn chia sẻ.

Cũng theo anh Tuấn “Đương nhiên là giá cho thuê xe dịp Tết sẽ tăng so với những thời điểm khác trong năm vì nhu cầu của người dân là rất lớn. Tuy nhiên, do khách của anh đều là khách thuê xe bình dân và là khách quen vì vậy anh thường tăng không quá cao để giữ khách”.

Theo khảo sát của phóng viên, tại thời điểm cận Tết Nhâm Dần, tùy thuộc vào mẫu xe, đời xe và chất lượng xe mà giá cả cho thuê cũng khác nhau. Cụ thể, nếu như ngày thường giá cho thuê xe 5 chỗ như Hyundai Grand i10, VinFast Fadil, Toyota Wigo, Toyota Vios, Nissan Almera, Hyundai Accent, Kia Cerato… dao động từ 600.000 đồng đến 900.000 đồng/ngày thì những ngày này giá tăng từ 720.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/ngày.

Các dòng xe 7 chỗ như Toyota Innova, Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga, Huyndai Santa Fe, Toyota Fortuner… giá cho thuê ngày thường từ 900.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/ngày thì nay từ 1,2 triệu đồng đến 2 triệu đồng/ngày.

Vừa hoàn tất thủ tục thuê chiếc KIA Cerato tại một đơn vị cho thuê ô tô tự lái ở Vĩnh Yên, anh Nguyễn Văn Hùng (Thanh Vân-Tam Dương) hài lòng chia sẻ: “Ngày thường mình thuê những chiếc sedan 5 chỗ hạng C giá chỉ tầm 600.000 – 700.000 đồng thôi. Tuy nhiên, dịp Tết do nhu cầu cao nên các công ty cho thuê xe sẽ phải tăng giá. Đó cũng là chuyện dễ hiểu. Mặc dù vậy, theo mình mức giá khoảng 1.000.000 đồng/1 ngày với chiếc xe mình mới đặt thuê cũng là mức giá hợp lí. Nhất là trong thời buổi dịch bệnh nguy hiểm như hiện nay, dù sao thuê xe tự lái về quê vẫn an toàn và tiện lợi hơn”.

Theo nhiều người có kinh nghiệm thuê xe, giá thuê mỗi nơi một khác tùy theo cách định giá của công ty, do đó, khách hàng nên tham khảo ở nhiều nơi để chọn dịch vụ phù hợp nhất.

Là người thuê xe nhiều năm vào dịp Tết, anh Nguyễn Văn Hưng (Đồng Tâm-Vĩnh Yên) chia sẻ kinh nghiệm: Để tránh những phiền phức, rủi ro khi thuê xe tự lái khách hàng nên kiểm tra kỹ nội dung quy định các giấy tờ, tài sản và tiền thế chấp được ghi trong hợp đồng để tránh xảy ra tranh chấp phát sinh sau khi đã tiến hành thuê xe. Bên cạnh đó, cần kiểm tra thời hạn đăng kiểm, bảo hiểm xe, tình trạng nội thất trong xe, mức nhiên liệu của xe tại thời điểm nhận và trả xe…

“Tốt nhất khi thuê xe, khách hàng nên chụp ảnh lại hiện trạng nội, ngoại thất của xe, nhất là các điểm trầy xước, hư hỏng sẵn có và ghi chú rõ trong biên bản giao nhận xe”-anh Hưng chia sẻ.

Bài: Thiệu Vũ