Rực rỡ sắc màu chợ hoa Tết

Chợ hoa ngày Tết là một nét đẹp văn hóa không thể thiếu đối với người dân. Mỗi dịp tết đến, xuân về, chợ hoa Tết tại thành phố Vĩnh Yên và các địa phương trong tỉnh lại rộn ràng, ngập tràn sắc xuân. Khác với tâm trạng “nóng ruột” vì vắng người mua, càng cận Tết, sức mua tăng khiến nhiều chợ hoa “nóng” từng ngày. Nhộn nhịp và rực rỡ sắc màu nhưng không vì thế mà tiểu thương và người dân quên việc tuân thủ nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.



Những ngày cận Tết chợ hoa tấp nập do nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Ảnh: Nguyễn Lượng

Những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, khắp các tuyến phố, khu chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đâu đâu cũng rực rỡ trong sắc màu của những chợ hoa, cây cảnh, những sản phẩm trang trí truyền thống, như: đèn lồng, câu đối… Tất cả đã tạo nên bức tranh mang đậm không khí ngày tết đầy ấm cúng, rộn ràng. Tuy nhiên do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, thị trường hoa Tết năm nay lúc đầu khá trầm lắng so với những năm chưa có dịch.

Chính thức mở bán sau ngày 23 Tết, cửa hàng hoa của chị Nguyễn Thu Hương (Hợp Châu-Tam Đảo) những ngày đầu chưa nhộn nhịp và sôi động như mọi năm. “Lường trước được những khó khăn do chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên năm nay gia đình tôi chỉ thu mua cầm chừng với các loại hoa chủ lực là đào phai, thược dược, hoa hồng, hoa ly và các loại cúc vạn thọ, mâm xôi, hà lan…Không chỉ riêng gia đình tôi, do ảnh hưởng của dịch nên sản lượng hoa tết tiêu thụ ít khiến nhiều cửa hàng không dám mở rộng sản xuất. Giá nguyên liệu đầu vào cao, hoa ra đúng vụ nhưng thị trường đến thời điểm hiện tại (25 tết-PV) vẫn khá trầm lắng khiến các cửa hàng chỉ dám nhập cầm chừng bằng 1/3 so với cùng kì năm ngoái”-chị Hương chia sẻ.

Ngã tư thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, có hơn 20 cơ sở sản xuất, kinh doanh hoa, cây cảnh, ươm các loại cây ăn quả… Nhiều chủ cửa hàng khẳng định chưa năm nào buôn bán dịp cận Tết nguyên đán lại chậm như năm nay.

Theo khảo sát của phóng viên tại các chợ đầu mối và một số nhà vườn trồng hoa dịp Tết thì thị trường hoa Tết 2022 năm nay khá đa dạng chủng loại các loại hoa hồng, cúc, ly, mai, đào, lay ơn, đồng tiền, thược dược, hướng dương,… với đủ các loại màu sắc đa dạng: đỏ, vàng, xanh, trắng và phối màu đẹp mắt phục vụ thị hiếu chơi hoa Tết của người tiêu dùng.

Tuy nhiên do thời tiết biến động khá thất thường, lúc ấm đào nở trước xong gặp lạnh khiến hoa bị sương, tàn, nụ mới nở lại không được đẹp. Cùng với đó dưới những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 sức mua giảm, khiến nhiều tiểu thương sợ thua lỗ nên đã giảm đầu tư cho các loại hoa đặc thù dịp Tết so với các năm trước.

Giá đào, mai năm nay cũng không tăng so với mặt bằng giá các năm trước thậm chí còn giảm từ 10 – 20% tùy tình trạng hoa đồng đều, to đẹp hay xấu, bị sương muối,… Ngược lại với đào, mai, giá cúc năm nay sẽ tăng, cận tết tăng từ 10.000 – 20.000 đồng/chậu, giá cúc bông tăng nhẹ từ 1.000 – 3.000 đồng/bông tùy nơi bán và tình trạng hoa.

Ngày 25 Tết, chợ hoa thành phố Vĩnh Yên nhiều gian hàng hoa đã tụ tập về đây để phục vụ người dân. Đội ngũ xe ba gác chở thuê hoa túc trực đợi các đơn vận chuyển, tuy nhiên theo ghi nhận, số đơn hàng vẫn chưa có nhiều. Đa số người dân chỉ mua vài chậu hoa nhỏ có thể tự chở về bằng xe máy.

Nhộn nhịp, rực rỡ sắc màu

Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Năm nay nhiều người sẽ lựa chọn phương án ở nhà đón tết, hạn chế đi ra ngoài. Việc trang hoàng nhà cửa sao cho rộn ràng sắc xuân để ở nhà vẫn có hương vị tết, cũng là một cách đón xuân phù hợp. Không chỉ làm đẹp cho không gian, những mặt hàng trang trí tết, các loại hoa cảnh với màu sắc tươi sáng, rực rỡ, có biểu tượng, ý nghĩa may mắn, còn thể hiện mong muốn của gia chủ về những điều tốt lành sẽ đến trong năm mới.

Ghi nhận của phóng viên ở khắp các địa phương trong tỉnh cho thấy, càng đến những ngày cận Tết Nguyên đán, lượng khách tăng khiến chợ hoa nhộn nhịp hơn. Người kinh doanh, buôn bán thêm hy vọng về ngày tết đủ đầy.

Dọc trục đường đôi bờ hồ thị trấn Lập Thạch địa điểm được các nhà vườn, thương lái tập trung trưng bày các loại hoa, cây cảnh, như: quất, đào, mai… với đa dạng chủng loại, hình dáng, kích cỡ và mức giá khác nhau. Bên cạnh các loại hoa, cây cảnh, thị trường đồ trang trí tết cũng rất nhộn nhịp với nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú cả về mẫu mã, giá cả. Dịp tết này, sản phẩm làm từ các chất liệu truyền thống với những hình ảnh gần gũi, như: nón lá, quạt nan, giỏ tre hay những dây pháo giả… cũng được nhiều người ưa chuộng.

Anh Lê Ngọc Kiên, chủ một cửa hàng hoa Tết tại đây chia sẻ: Do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hai năm trở lại đây chợ hoa xuân mặc dù sức mua có giảm, nhưng không khí vẫn khá tấp nập, sôi động người mua kẻ bán. Các gian hàng với muôn loại hoa đến từ mọi miền tổ quốc đã mang đến chợ hoa những sắc màu rực rỡ.

Càng gần Tết nhu cầu của người mua không ngừng tăng cao khiến chúng tôi đỡ lo lắng hơn rất nhiều. Chỉ mong từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 thời tiết thuận lợi, dịch Covid-19 không diễn biến phức tạp để việc buôn bán hoa, cây cảnh chuyển biến tích cực, sức tiêu dùng tăng cao, mọi nhà chuẩn bị vui Tết, đón Xuân chu đáo và an toàn.

Chọn cho mình một cành đào được trồng ở phường Tiền Châu (Phúc Yên) để về trang hoàng nhà cửa đón Xuân trong chiều 27 Tết, bác Nguyễn Thu Vân (Khai Quang-Vĩnh Yên) hồ hởi tâm sự: "Với gia đình tôi, chợ hoa đã trở thành địa chỉ quen thuộc mỗi dịp Xuân về.

Dù 2 năm trở lại đây, chợ hoa không còn quá nhộn nhịp do dịch bệnh, nhưng gia đình tôi vẫn duy trì thói quen này bởi việc đi chợ hoa để lựa chọn hoa, cây cảnh bày trí trong dịp Tết đã trở thành một thú vui không thể thiếu trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc của gia đình.

Trang trí hoa ngày Tết không chỉ là nhu cầu thưởng thức cái đẹp, mà còn là sự gửi gắm những ước mơ, hoài bão, sự kỳ vọng về một năm mới tốt đẹp, thịnh vượng và thành công của mọi người".

Tết đã cận kề, các chợ hoa đã và đang rộn ràng góp phần mang đến sắc xuân cho mọi nhà. Phơi phới trong bộ áo dài truyền thống chụp hoa Xuân, em Nguyễn Thị Lan (Đồng Tâm-Vĩnh Yên) cùng nhóm bạn hồ hởi lưu lại khoảnh khắc trước thềm xuân mới. Lan chia sẻ, năm nay do dịch bệnh, mặc dù đỗ đại học nhưng chúng em vẫn chưa được nhập học theo đúng nghĩa, phần lớn là học Online. Tết đến, xuân về em cùng nhóm bạn đến ngắm hoa xuân và lưu lại những khoảnh khắc đẹp, chúng em cũng không quên tuân thủ các quy định phòng dịch.

Thiệu Vũ