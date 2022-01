Chủ động, trách nhiệm trong phòng, chống dịch dịp tết

Phát biểu trong phiên họp thường kỳ Chính phủ sáng qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương đón người dân từ các nơi trở về an toàn, không ngăn sông cấm chợ; cùng chung tay chăm lo để mọi người đều có một cái Tết ấm no, hạnh phúc, bù đắp lại những khó khăn, mất mát do dịch bệnh.

Trước đó, người đứng đầu Chính phủ cũng đã chỉ đạo phải tạo điều kiện để bà con về quê đón Tết thuận lợi, an toàn. Bộ Y tế cũng có văn bản hỏa tốc gửi các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc tăng cường phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa lễ hội đầu năm 2022.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê dịp Tết, không ngăn sông cấm chợ, tổ chức chăm lo cho người dân đón Tết, vận động người dân trở lại làm việc ngay sau kỳ nghỉ, nhất là việc hỗ trợ người lao động trở lại thành phố lớn đảm bảo an toàn, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.

Bộ cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2022 tổ chức triển khai thực hiện sớm nhất có thể, phân công cụ thể các đơn vị liên quan theo từng nội dung và địa bàn phụ trách.

Tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm, dịch bệnh mùa Đông –Xuân, tập trung giám sát các trường hợp mắc bệnh lây truyền qua đường hô hấp, nhất là Covid-19 và biến thể mới, kịp thời lấy mẫu xét nghiệm để chẩn đoán sớm tác nhân gây bệnh, triển khai xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch phát triển lây lan trong cộng đồng.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai “thần tốc” và “thần tốc hơn nữa” trong việc tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 cho người 18 tuổi trở lên và mũi 2 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Tổ chức thu dung, cấp cứu, phân tuyến điều trị bệnh nhân, thực hiện phân luồng khám chữa bệnh, thiết lập khu vực riêng khám, cách ly điều trị bệnh nhân để tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện…

Đối với kiều bào ta ở nước ngoài, các bộ, ngành cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng tạo điều kiện thuận lợi để bà con về nước đón tết cùng người thân đầm ấm, an toàn. Năm nay, chương trình Xuân quê hương được tổ chức khá sớm. Kiều bào ta bày tỏ vui mừng vì được trở về đón tết trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng chúng ta đã trở lại tình trạng bình thường mới; tỷ lệ bao phủ vắc xin cao thì người dân sẽ được an toàn.

Còn trong nước, trước sự chỉ đạo nhất quán của Thủ tướng, Bộ Y tế, những băn khoăn, lo lắng về “điều kiện” khi trở về quê ăn tết cả bà con đã được dỡ bỏ. Trước đó, mỗi địa phương quy định một kiểu, nơi nới lỏng, nơi thít chặt, có những trường hợp về quê phải test PCR, cách ly 7-14 ngày, hoặc khi lên máy bay phải test Covid-19 đối với trẻ chưa được tiêm vắc xin khiến nhiều người lo lắng.

Khi những “rào cản” được dỡ bỏ, lượng người đổ về quê đông, các nhà ga, bến xe chật kín người; các tuyến đường cửa ngõ đô thị tắc nghẽn liên tục. Có lẽ, sau 1 năm mưu sinh xa quê, lại là năm dịch bệnh hoành hành khốn đốn, nhiều người muốn trở về mái ấm bình yên, có người thân đang chờ đợi. Đặc biệt hôm qua đã kết thúc ngày làm việc cuối cùng nên lượng người trở về quê sẽ tăng đột biến.

. Khi lượng người di chuyển đông, nguy cơ lây lan dịch bệnh cũng rất lớn. Vì thế, các bến tàu, bến xe, đơn vị vận tải ngoài nỗ lực bố trí phương tiện, nhân lực tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân rất cần chú trọng các biện pháp phòng, chống dịch. Bên cạnh việc sát khuẩn khu vực nhà ga, bến xe, phương tiện thường xuyên cần yêu cầu hành khách thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trong suốt hành trình.

Còn đối với các địa phương, khi lượng người dồn về rất lớn, cần xây dựng kế hoạch chi tiết và có biện pháp kiểm soát dịch bệnh hiệu quả. Theo dõi, rà soát, nắm chắc số lượng người trở về địa phương đón tết; chuẩn bị các khu vực cách ly, điều trị, nhân lực, trang thiết bị…để xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng, chống mới không bị động, bất ngờ và kiểm soát tốt dịch Covid-19.

Với người dân đi về từ nhiều nơi, trong khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhất là một số địa phương đã xuất hiện biến chủng Omicron trong cộng đồng cần nêu cao ý thức phòng, chống dịch trong cả quá trình di chuyển lẫn khi trở về quê. Luôn tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch là cách tốt nhất để bảo vệ chính mình và người thân và cả cộng đồng.

Hãy đón tết có trách nhiệm để mọi người cùng được hưởng không khí ấm áp bên người thân và gia đình.

Xuân Hòa