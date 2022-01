Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương tưởng niệm các đồng chí cố Tổng Bí thư của Đảng

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 28/1 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Tân Sửu), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thắp hương tưởng niệm các đồng chí: cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, cố Tổng Bí thư Trường Chinh, cố Tổng Bí thư Đỗ Mười và cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, tại nhà riêng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thắp nén hương thơm, thành kính tưởng nhớ những công lao đóng góp to lớn của các đồng chí cố Tổng Bí thư: Lê Duẩn, Trường Chinh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ sự trân trọng và tri ân công lao to lớn của các đồng chí cố Tổng Bí thư đã có nhiều cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Lê Duẩn (tên thật là Lê Văn Nhuận) sinh ngày 7/4/1907 trong một gia đình có truyền thống yêu nước và hiếu học tại xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 60 năm hoạt động cách mạng, 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1960-1986), đồng chí Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời cho Đảng, cho dân tộc. Đồng chí đã để lại một di sản vô cùng quý báu, một tấm gương sáng ngời của người chiến sỹ cộng sản, người học trò lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Đồng chí Trường Chinh tên thật là Đặng Xuân Khu, sinh ngày 9/2/1907, trong một gia đình trí thức yêu nước tại xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Với cương vị ba lần làm Tổng Bí thư, hơn 20 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, được phân công giữ nhiều trọng trách lớn của Đảng, Nhà nước; dù ở bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí luôn hết lòng vì Đảng, vì nước, vì dân; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách. Trong công cuộc xây dựng đất nước, với tầm nhìn xa trông rộng, với tư duy lý luận sắc sảo, nhạy bén và kinh nghiệm thực tiễn sống động, đồng chí Trường Chinh đã sớm nhận rõ xu thế của thời đại, thực trạng của đất nước, yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân và chủ động đề xuất với Bộ Chính trị chủ trương đổi mới đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Đồng chí Đỗ Mười (tên thật là Nguyễn Duy Cống) sinh ngày 2/2/1917, quê ở xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Đồng chí Đỗ Mười đã sớm tham gia hoạt động cách mạng và sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, được tôi luyện, trưởng thành qua các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hơn 80 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Đỗ Mười đã có những cống hiến to lớn, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong sự nghiệp đổi mới đất nước ngày nay. Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp, trải qua nhiều lĩnh vực công tác, đồng chí Đỗ Mười đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trên từng cương vị công tác, nhất là trong công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Đồng chí Lê Khả Phiêu sinh ngày 27/12/1931, tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Lê Khả Phiêu từng kinh qua nhiều vị trí công tác trong Quân đội, đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 4 (Khóa VIII).

Trên cương vị là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (12/1997-4/2001), đồng chí Lê Khả Phiêu đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, ở cương vị công tác nào, đồng chí Lê Khả Phiêu cũng luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn giữ vững khí tiết, phẩm chất của người cộng sản, luôn tận tâm, tận lực vì nước, vì dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Trong không khí ấm áp của những ngày giáp Tết cổ truyền dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, công tác của thân nhân gia đình các đồng chí cố Tổng Bí thư: Lê Duẩn, Trường Chinh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc gia đình, người thân của các đồng chí cố Tổng Bí thư một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình, đạt nhiều thành tích trong học tập, công tác, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

(Theo TTXVN)