Kiên quyết không để dịch bệnh lây lan rộng trong các doanh nghiệp

Sáng 19/1, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại Công ty TNHH Interflex Vina, Khu công nghiệp Bá Thiện và Công ty TNHH Sản suất hàng may mặc TAL Việt Nam, Khu công nghiệp Bá Thiện II, huyện Bình Xuyên. Đây là 2 doanh nghiệp những ngày qua xuất hiện liên tiếp các ca mắc Covid-19.



Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Công ty TNHH Sản xuất hàng may mặc Việt Nam (Tal), KCN Bá Thiện II, huyện Bình Xuyên. Ảnh: Khánh Linh

Tại Công ty TNHH Interflex Vina, từ ngày 10/1 đến nay có hơn 230 ca mắc Covid-19. Để ngăn chặn dịch lây lan, hằng ngày, công ty đã xét nghiệm cho 100% công nhân trước khi vào làm việc; bố trí xe riêng đưa đón công nhân, chia ca kíp để đảm bảo giãn cách.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu các sở, ngành liên quan và huyện Bình Xuyên tập trung cao độ hướng dẫn, hỗ trợ công ty ngăn chặn dịch bệnh. Về phía công ty cần tiếp tục thực hiện nghiêm việc xét nghiệm cho 100% công nhân trước khi vào làm việc, không để dịch lây lan rộng tại doanh nghiệp; đồng thời, tuyên truyền cho công nhân về địa phương không được tiếp xúc với người khác để giảm nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Tại Công ty TNHH Sản suất hàng may mặc TAL Việt Nam, từ ngày 4/1 đến nay xuất hiện hàng trăm ca mắc Covid-19. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành phê bình công ty còn chậm trễ trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và yêu cầu các sở, ngành liên quan, huyện Bình Xuyên khẩn trương vào cuộc, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể của từng tập thể, cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Công ty InterFlex Vina, KCN Bá Thiện I, huyện Bình Xuyên. Ảnh: Khánh Linh





Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu Công ty TNHH Sản suất hàng may mặc TAL Việt Nam thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, thường xuyên xét nghiệm tầm soát, sàng lọc nguy cơ lây nhiễm. Đồng thời, yêu cầu công ty lập danh sách các công nhân đã xin nghỉ việc trở về địa phương; liên hệ ngay với chính quyền sở tại để họ biết, chủ động theo dõi, hướng dẫn, giám sát người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên theo dõi, giám sát và nếu cần thiết có thể yêu cầu công ty đóng cửa, dừng sản xuất nếu để dịch bệnh lan rộng không kiểm soát.

Đồng chí nhấn mạnh thời gian qua, các cấp, các ngành tỉnh Vĩnh Phúc đã đặc biệt quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp phòng, chống dịch, bảo vệ an toàn sức khỏe của người lao động, giúp doanh nghiệp ổn định, không bị đứt gãy chuỗi sản xuất, vì vậy, đề nghị các doanh nghiệp cần phải nỗ lực, cố gắng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe người lao động, bảo vệ sản xuất an toàn cũng chính là bảo vệ cho công dân Vĩnh Phúc và bảo vệ an toàn cho tỉnh.

