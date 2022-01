Ngành Kiểm sát triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chiều 18/1, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Viện trưởng VKSND tỉnh Lê Tất Hiếu Ảnh: Trường Khanh

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2021, VKSND hai cấp đã tích cực, chủ động thực hiện nhiều biện pháp hoàn thành 117/152 chỉ tiêu, vượt 62 chỉ tiêu, chiếm 40,7%. Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, VKSND hai cấp kiểm sát giải quyết được 1.915/ 2.105 tin, đạt tỷ lệ trên 91%, ra quyết định khởi tố hơn 1.170 vụ.

Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự 1.444 vụ/2.313 bị can; thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố, ngành Kiểm sát thụ lý 1.058 vụ/1.861 bị can, đã giải quyết 1.041 vụ/1.825 bị can, vượt chỉ tiêu 3,3%...; không có án khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử oan, sai; không có án đình chỉ điều tra do không phạm tội; không có án Viện kiểm sát truy tố Tòa án tuyên không phạm tội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang trao cờ thi đua của VKSND tối cao tặng VKSND tỉnh. Ảnh: Trường Khanh

Công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định pháp luật đều đạt và vượt chỉ tiêu.

Chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên ngày càng được nâng cao. VKSND hai cấp ban hành 49 bản kháng nghị phúc thẩm, 244 bản kiến nghị trong hoạt động tư pháp; các kháng nghị, kiến nghị đã ban hành đều đảm bảo chất lượng và được các cơ quan, đơn vị chấp nhận.

Năm 2022, ngành Kiểm sát tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết của các cấp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại và những việc khác theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác xây dựng, quản lý, rèn luyện nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ; công tác thanh tra, kiểm tra trong ngành…

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Kiểm sát trong năm 2021, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải đề nghị ngành Kiểm sát tiếp tục quán triển, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, bảo đảm mọi tội phạm được phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Tăng cường và phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của viện kiểm sát trong quá trình kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và yêu cầu các cơ quan tư pháp khắc phục vi phạm; thực hiện hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa VKS và các cơ quan tư pháp, cơ quan hữu quan.

Đồng chí đề nghị ngành Kiểm sát tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành, chú trọng công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên vừa “hồng” vừa “chuyên” xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ với cán bộ kiểm sát nhân dân là “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; không ngừng đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện song song hai nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Nhân dịp này, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Lê Tất Hiếu, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh.

Với kết quả đạt được, VKSND tỉnh được VKSND Tối cao tặng cờ thi đua; nhiều tập thể, cá nhân được VKSND Tối cao, VKSND tỉnh khen thưởng.

Lê Thảo