Triển khai công tác công an năm 2022

Chiều 13/1, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.



Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Dương Hà





Năm 2021, Công an tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo, chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an, UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ giữ gìn, đảm bảo ANTT và đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các mặt công tác công an.

Trong công tác phòng, chống tội phạm, Công an tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp kéo giảm tội phạm; điều tra, làm rõ 535/581 vụ phạm tội về trật tự xã hội (đạt 92,1%) với gần 1.300 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 10 tỷ đồng; trong đó, điều tra, làm rõ 100% các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Phát hiện, bắt giữ 321 vụ án ma túy với 403 đối tượng. Đấu tranh hiệu quả với tội phạm kinh tế, chức vụ, khởi tố 52 vụ với 61 bị can, thu hồi hơn 2 tỷ đồng. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường và đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, Công an tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, tuyến đầu xung kích, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh phương án triển khai cao điểm xử lý các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Kết quả, khởi tố 9 vụ án với 13 bị can liên quan đến dịch Covid-19; tham mưu xử phạt hành chính gần 4.000 trường hợp với tổng số tiền phạt hơn 8 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao kết quả các mặt công tác công an năm 2021 của lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2022, theo dự báo, dịch Covid-19 tiếp tục có diễn biến khó lường, ảnh hưởng lớn đến ANCT-TTATXH trên địa bàn tỉnh nói riêng, cả nước nói chung; tình hình tội phạm tiếp tục tiềm ẩn nhiều phức tạp.

Do đó, Công an tỉnh cần dự báo sát, đúng, trúng tình hình để lập ra những phương án cụ thể, có tính đột phá. Tiếp tục nghiên cứu kỹ và thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương gắn với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về xây dựng lực lượng công an năm 2022 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành trao Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Dương Hà





Trong công tác chuyên môn, cần tham mưu đúng, trúng, kịp thời, đảm bảo tính vĩ mô, chiến lược, giúp chính quyền các cấp ban hành chủ trương, đường lối chính xác, giải quyết vấn đề ANTT ngay từ khi mới phát sinh.

Tiếp tục tập trung đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả với tội phạm có vũ khí nóng; tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường... không để xảy ra bị động, bất ngờ, đảm bảo duy trì, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai toàn diện các giải pháp nghiệp vụ đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả các loại tội phạm.

Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong CAND nhằm thực hiện thắng lợi các kế hoạch, nhiệm vụ công tác đã đề ra, quyết tâm đảm bảo ANTT- TTATXH, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể, 3 cá nhân; trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng Công an tỉnh Vĩnh Phúc vì có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua bảo vệ ANTQ năm 2021.

Nhiều lượt tập thể, cá nhân được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an, Cờ thi đua của UBND tỉnh, danh hiệu tiêu biểu xuất sắc nhất trong phong trào thi đua bảo vệ ANTQ năm 2021...

Lê Minh