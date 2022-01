Bộ Y tế yêu cầu thanh, kiểm tra thông tin thuốc Molnupiravir bán với giá "trên trời"

Ngày 6/1, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành văn bản số 85/QLD-GT về việc tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh thuốc điều trị COVID-19.

Theo Cục Quản lý Dược, ngày 1/9/2021, đơn vị này đã có Công văn số 10228/QLD-PCTTr gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thuốc dùng trong phòng, chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, ngày 6/1/2022 trên phương tiện thông tin đại chúng có đưa thông tin "Người dân săn lùng thuốc Molnupiravir trị COVID, giá bị đẩy lên "trên trời".

Theo Cục Quản lý Dược, hiện nay, thuốc Molnupiravir mới đang được sử dụng trong Chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ do Bộ Y tế triển khai, không bán trên thị trường. Do đó, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc kinh doanh thuốc, Cục Quản lý Dược đề nghị: Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 10228/QLD-PCTTr ngày 01/9/2021 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, thông tin quảng cáo thuốc dùng trong phòng, chống COVID-19 và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt các trường hợp kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, tăng giá thuốc bất hợp lý.

"Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự thì kịp thời chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định"- Văn bản của Cục Quản lý Dược nêu rõ.

Cục cũng đề nghị các Sở Y tế báo cáo về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược, Thanh tra Bộ Y tế) các kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo nội dung Công văn số 10228/QLD-PCTTr ngày 01/9/2021 đã triển khai đến hết ngày 31/12/2021 để tổng hợp.

Đối với Sở Y tế Hà Nội, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế Hà Nội khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung thanh tra, kiểm tra thông tin về việc bán thuốc Molnupiravir tại các nhà thuốc trên địa bàn Hà Nội, làm rõ thông tin báo phản ánh, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc chưa có giấy phép lưu hành, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và báo cáo về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược, Thanh tra Bộ Y tế) ngay khi có kết quả.

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Đơn vị báo cáo về Cục Quản lý Dược để phối hợp giải quyết.

Đến nay, Bộ Y tế đã phân bổ hơn 300.000 liều cho 51 địa phương đang triển khai Chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát cho F0 mắc COVID-19 thể nhẹ tại cộng đồng.

Trước đó, căn cứ kết quả đánh giá giữa kỳ của các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tiến hành tại Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Phổi Trung ương, Đại học Y Dược TP. HCM cho thấy tính an toàn và hiệu quả thuốc Molnupiravir, Bộ Y tế đã cho phép triển khai Chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát Molnupiravir cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ tại cộng đồng tại TP HCM từ giữa tháng 8/2021.

Các kết quả báo cáo giữa kỳ của chương trình tại 22 tỉnh/thành phố cho thấy thuốc Molnupiravir có tính an toàn cao, dung nạp tốt, hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng virus, giảm lây lan, giảm chuyển nặng, rút ngắn thời gian điều trị với tỷ lệ bệnh nhân; tỷ lệ chuyển nặng rất thấp từ 0,02%-0,06% và không có ca nào dẫn đến tử vong.

Bộ Y tế đã nhiều lần có văn bản đề nghị các địa phương đẩy mạnh thanh kiểm tra, giám sát việc rao bán thuốc Molnupiravir.

(Theo vov.vn)