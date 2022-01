Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chiều 6/1, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tới dự có đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.



Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành trao cờ Thi đua của Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch cho Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tam Dương. Ảnh: Khánh Linh





Trong năm qua, ngành đã khẩn trương triển khai nhiệm vụ toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và đã đạt được những kết quả đáng kể. Đặc biệt, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát, ngành chủ động, khẩn trương sắp xếp chỗ làm việc cho Trung tâm Đào tạo vận động viên để bàn giao lại cơ sở vật chất cho Ban chỉ đạo tỉnh bố trí làm Khu cách ly tập trung của tỉnh trong trường hợp dịch có nguy cơ lan rộng.

Ngành cũng tích cực tham gia tuyên truyền, phòng chống dịch qua nhiều hình thức phong phú, đồng thời đã đạt 1 giải A cho MV hát Chèo “Vĩnh Phúc sáng mãi niềm tin”, 1 giải B cho hoạt cảnh chèo “Thần dược chống covid - 19”.

Ngành đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền về văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, quảng cáo trong tình hình mới; đẩy mạnh quản lý, bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa; nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia đình; nâng cao hiệu quả công tác thanh, kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa.

Trong năm 2021, sở đã phối hợp thực hiện nhiều cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện 22 tổ chức, cá nhân vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính gần 250 triệu đồng.

Cùng với đó, ngành cũng triển khai hiệu quả các hoạt động nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần cho nhân dân qua việc tăng cường công tác tuyên truyền-cổ động, văn nghệ quần chúng và chiếu bóng; tổ chức và tham gia nhiều sự kiện thành công như: Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc năm 2021; Hội diễn nghệ thuật không chuyên cấp tỉnh Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại hội HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016...

Duy trì tốt các hoạt động trưng bày, nghiên cứu, sưu tầm, phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng tỉnh và Văn miếu tỉnh; phục vụ hiệu quả nhu cầu luân chuyển, sử dụng sách, tổ chức tốt công tác bạn đọc tại thư viện; đổi mới các hoạt động của Nhà hát nghệ thuật tỉnh phù hợp với tình hình bình thường mới...

Trong lĩnh vực thể dục, thể thao, duy trì quản lý các đội tuyển đảm bảo vừa tập luyện vừa phòng, chống dịch an toàn. Năm 2021, các đội thể thao tham gia thi đấu 13 giải quốc gia đạt 55 huy chương các loại, trong đó: 18 huy chương vàng 15 huy chương bạc, 22 huy chương đồng. Lĩnh vực du lịch: năm 2021 ước đạt hơn 2 triệu lượt khách, giảm 42% so với cùng kỳ; tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.573 tỷ đồng, tăng 25% so cùng kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành; Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Bùi Hồng Đô trao thưởng cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại giải vô địch Quốc gia năm 2021. Ảnh: Khánh Linh





Năm 2022, ngành Văn hóa-Thể thao và Du lịch tiếp tục tham gia thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn; tập trung phát triển văn hóa, xây dựng con người đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, hướng tới Chân- Thiện- Mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, hun đúc ý chí, bồi đắp khát vọng nuôi dưỡng các giá trị nhân văn để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần xã hội, là động lực phát triển kinh tế- xã hội, trong đó, tiếp tục đăng cai và tổ chức một số môn thể thao lớn trên địa bàn; phấn đấu đón 8 nghìn lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 48.500 lượt; doanh thu du lịch đạt 2.500 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đánh giá cao ngành Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã nỗ lực vượt qua khó khăn của dịch bệnh để đạt được những kết quả quan trọng.

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới ngành cần quan tâm, nhận thức, nâng cao vai trò, tham mưu cho tỉnh những chiến lược về văn hóa, nhất là nghiên cứu, chọn ra nét đặc trưng tiêu biểu của văn hóa Vĩnh Phúc; đề xuất những cơ chế chính sách, quan tâm phong trào văn hóa ở cơ sở; khôi phục bản sắc văn hóa vùng nông thôn, các hương ước, quy ước; đề xuất những công trình, dự án tôn tạo, xây dựng mới khu sinh hoạt, vui chơi, thể thao vùng nông thôn, tạo sân chơi rộng rãi, khôi phục lại những bản sắc truyền thống làng xã xưa, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, tiếp thu chọn lọc tinh hoa văn hóa của dân tộc.

Cùng với đó, quan tâm tới đào tạo nguồn nhân lực, nhân tài; tăng cường chiếu phim lưu động tại các vùng quê, nhất là những làn điệu chèo được công chiếu rộng rãi để nhân dân thưởng thức; xây dựng văn hóa con người Vĩnh Phúc trong thời kỳ mới.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được tuyên dương, khen thưởng.

Thu Thủy